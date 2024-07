Le studio derrière Invincible et The Walking Dead tease plusieurs animes à venir

Le PDG et co-fondateur de Skybound Entertainment, David Alpert, a révélé à Dexerto que la société a plusieurs projets d’anime en cours.

Skybound Entertainment est connu pour être les créateurs de la série télévisée désormais culte The Walking Dead, mais aussi de la série animée à succès Invincible, et bien plus encore.

L’entreprise a été fondée en 2010 et dévoile ses histoires prenantes à travers les bandes dessinées, la télévision, le cinéma et les jeux vidéo.

Lors de la Gamescom LATAM, nos confrères de Dexerto.com se sont entretenus avec le PDG et co-fondateur de Skybound, David Alpert, pour discuter de l’échec du film live-action Invincible d’il y a 20 ans, de la franchise The Walking Dead, et de la beauté de travailler directement avec un créateur de comics emblématique comme Robert Kirkman.

En parlant de l’avenir de la société et des projets à venir, Alpert a mentionné l’ouverture d’un nouveau pôle au Japon et des efforts considérables mis en œuvre pour développer plus de contenu dans la région.

« Nous avons ouvert Skybound Japan il y a environ un an et demi. Nous venons de terminer notre première série en langue japonaise en live-action pour HGTV, basée sur l’une de nos bandes dessinées appelée Heart Attack. »

En outre, Alpert a ajouté que, dans le cadre de l’« expansion mondiale » de la société, ils développeront pour la première fois plusieurs animes.

« Nous avons terminé notre premier live-action et nous avons quelques animes que nous allons commencer, ce qui m’enthousiasme car les animes m’on accompagné toute ma vie, et maintenant je vais en créer… »

Lorsqu’on lui a ensuite demandé quels étaient certains de ses animes préférés, Alpert a rapidement cité L’Attaque des Titans, Naruto, Space Battleship Yamato et Evangelion, pour n’en nommer que quelques-uns.

Bien que le PDG de Skybound n’ait pas pu révéler de quoi parleront ces animes, ni quand les fans pourraient en avoir un premier aperçu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que plus de détails seront révélés. D’ici là, vous pouvez prendre votre mal en patience en consultant notre top des animes de l’été 2024 à ne pas manquer.

