Invincible : toutes les chansons des saisons 1 et 2

Il n’y a pas que l’animation de la série Invincible qui a su séduire les fans, mais aussi sa bande-son ! Voici donc toutes les chansons que l’on a pu entendre jusqu’à présent dans les deux premières saisons.

Créée par Robert Kirkman de The Walking Dead, Invincible s’est imposée comme l’une des meilleures séries de super-héros de ces dernières années. Elle suit Mark Grayson (Steven Yeun), un lycéen qui semble tout à fait normal de prime abord, au détail près qu’il est le fils d’Omni-Man (J.K. Simmons). Étant donc moitié humain et moitié Viltrumite, le jeune homme va atteindre une étape très attendue de sa puberté : obtenir des superpouvoirs.

En plus d’avoir de grandes responsabilités, ses nouvelles capacités s’accompagnent de toute sorte d’épreuves toutes plus terribles les unes que les autres, comme par exemple des super-vilains, des monstres, et surtout, la véritable nature de son père.

En plus d’une bande sonore impressionnante, Invincible propose également un juke-box plein de tubes prêts à être écoutés sur les plateformes. Alors, avec la fin de la saison 2, voici toutes les chansons de la bande-son de la série Prime Video.

Bande-son de Invincible : les chansons de la saison 1

La bande-son de la saison 1 d’Invincible inclut des morceaux de Vampire Weekend, ELIO, et The Hives. Ne manquez pas également les multiples titres de Run The Jewels.

Épisode 1 : ‘Il Était Temps’

‘Broken Boy’ – Cage The Elephant

‘Jimmy Jumps Up’ – APM Music

‘No More Dues’ – Rich Ruttenberg, Joel Hamilton & Jerry Kalaf

‘No Synth Bass’ – 4 Elements Music

‘Brooklyn Disco’ – Bernd Schoenhart

Épisode 2 : ‘Quand Faut y Aller’

‘Might Not Make It Home’ – LPX

‘Tom Tom’ (John Paesano Remix) – Holy F*ck

Épisode 3 : ‘Qui C’est Qui Est Moche ?’

‘Do Betta’ – Rayana Joy

‘Rocket Fuel’ – DJ Shadow

‘Let It All Go’ – Birdy and Rhodes

‘Chase Me’ – Danger Mouse ft. Run The Jewels and Big Boi

Épisode 4 : ‘Prends-en de la Graine, Neil Armstrong’

‘Sunflower’ – Vampire Weekend ft. Steve Lacy

‘Don’t Get Captured’ – Run The Jewels

‘Paradise’ – Bazzi

‘Across The Globe’ – Audio Network

‘Seranata Fiorentina’ – APM Music

Épisode 5 : ‘Ca Fait Mal’

‘Make Way For The King’ – Ohana Bam

‘Fall In Love’ – GoldLink ft. Ciscero

‘Saucy’ – 5 Alarm Music

‘Alive’ – Battle Tapes

‘I Can’t Get It Myself’ – aceyalone ft. Bionik

‘Rubble Kings Theme (Dynamite)’ – Run The Jewels

Épisode 6 : ‘T’as L’air Un Peu Mort’

‘u and me, but mostly me’ – ELIO

‘Riding Solo’ – Hinds

‘My Type’ – LG (TEAM GENIUS)

‘Knock Me Off My Feet’ – Soak

‘Many Things’ – The Innocents

‘Get Gone’ – Deap Vally

‘Life Of The Party (LOTP)’ – Kelly Hansome

‘Jumpin’ – Maybach Green

Épisode 7 : ‘Faut qu’on Parle’

‘I Like Myself (Most Of The Time)’ – K.Flay

‘Hard To Kill’ – Bleached

‘The Ground Below’ – Run The Jewels

Épisode 8 : ‘Là D’où Je Viens’

‘We Are Infinite’ – The Lighthouse and The Whaler

‘Time Didn’t Change A Thing’ – DeMarco Sisters

‘Hate To Say I Told You So’ – The Hives

Bande-son de Invincible : les chansons de la saison 2

The Royals, Radiohead, et Raveena composent la bande-son de la saison 2 d’Invincible, avec certains artistes déjà présents dans les épisodes précédents.

Épisode 1 : ‘Une leçon pour la vie qui t’attend’

‘Karma Police’ – Radiohead

Épisode 2 : ‘Dans environ six heures je perds ma virginité avec un poisson’

‘Hey You’ – Chair Model

‘Truly.Modern.Love’ – The Royals

Épisode 3 : ‘Un message, une machination !’

‘Headaches’ – Raveena

‘When You Want Me’ – Speelburg

‘Till Eulenspiegels lustige’ – Mac Albrecht & Orchestre philharmonique de Strasbourg

‘Ballad of a Thin Place’ – RF Shannon

‘Forever’ – Julianna Barwick

Épisode 4 : ‘Ça fait un bail’

‘Avalanche’ – Nick Cave

‘Olympus’ – Blondshell

‘I Am Yesterday’ – Zoe Boekbinder

‘The Ground Below’ – Run the Jewels

Épisode 5 : ‘Ça a dû vous faire un choc’

‘One of a Kind’ – N3W N3W & SYDNY

‘Skipping Stones’ – Olivia Wendel

Épisode 6 : ‘C’est pas si simple’

‘Bad Drummer’ – Bad Nerves

‘Dream Team’ – Aidan Knight

‘For Nothing’ – Woolly Music

‘Wild and Free’ – That Kid CG

Épisode 7 : ‘Je n’ai pas l’intention de m’en aller’

‘Forever Never’ – K-Lab

‘Feel It’ – d4vd

‘Televangelism’ – Ethel Cain

Épisode 8 : ‘Je te croyais plus fort’

‘Weapon of Choice’ – Fatboy Slim

‘Final Days’ – Michael Kiwanuka

Quant à la musique originale, elle est composée par John Paesano, mieux connu pour son travail sur la franchise Spider-Man d’Insomniac. Le thème d’Invincible n’est pas disponible sur Spotify ou Apple Music, mais Prime Video a mis en ligne plus de 28 minutes de sa musique sur YouTube.

Les saisons 1 et 2 d‘Invincible sont actuellement disponibles en streaming. Vous pouvez également en savoir plus sur tout ce que nous savons sur la saison 3 d’Invincible, savoir si elle a été renouvelée pour les saisons 4 et 5, ou encore consultez notre guide sur le projet d’adaptation en film live-action.

