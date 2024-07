Invincible a failli avoir droit à un film live-action 20 ans avant la série animée

Le PDG de Skybound, David Alpert, s’est entretenu avec Dexerto pour discuter du long parcours de l’adaptation d’Invincible en la série animée à succès qu’elle est aujourd’hui. Il s’avère que tout a commencé avec un film en live-action avorté, initialement proposé il y a près de 20 ans.

Invincible est devenu un énorme succès depuis ses débuts en mars 2021 sur Prime Video. Malgré une longue attente pour le début de la saison 2 en 2023, la série est plus populaire que jamais. Rassurez-vous, d’autres épisodes sont déjà confirmés, avec une saison 3 qui devrait normalement moins se faire désirer que la précédente.

Bien que nous vivions à une époque où l’animation est plus diversifiée que jamais et remplie de projets uniques, dont certains sont purement destinés à un public adulte, créer une adaptation fidèle au comics éponyme de Robert Kirkman n’a pas été une mince affaire pour Skybound.

Lors d’une interview à la Gamescom LATAM, David Alpert, PDG et co-fondateur de Skybound Entertainment, a admis que développer une adaptation live-action pour Invincible a été un projet de près de 20 ans pour la société.

amazon prime video

« Le plus drôle, c’est que nous avions initialement prévu cela comme un film il y a presque 20 ans… Je vais laisser de côté le nom du studio et les noms des cadres.

« Ils sont venus nous voir, et c’était avant le MCU, et ils nous ont dit : “Écoutez, c’est incroyable, mais nous avons fait nos recherches de marché et le public ne veut pas voir plus d’un super-héros à l’écran en même temps.” »

Aujourd’hui, l’histoire nous a prouvé que réunir plusieurs super-héros à l’écran est loin d’être un échec. Avengers: Endgame, qui présentait plus de 60 héros dans le même cadre, a été l’un des plus grands succès au box-office de tous les temps, un fait qu’Alpert a mentionné comme étant maintenant un nouveau défi pour Invincible après avoir enfin lancé l’adaptation.

« Nous avons vécu toute l’aventure Avengers, donc maintenant nous sommes à un point où les gens disent : “Oh, eh bien, il y a tous ces événements avec tous ces super-héros” et nous devons trouver notre propre voie. »

Alpert a également souligné les autres obstacles uniques que l’équipe a dû surmonter, notamment le désir de développer une série animée qui est très orientée vers un public adulte.

« Il n’y a pas d’animation d’une heure, il n’y a pas de drame. Donc l’idée était de dire : “Et si nous faisions une série qui ressemblait vraiment à cette série après l’école avec laquelle nous avons tous grandi, mais que nous traitions les personnages sérieusement et que ce soit classé R” ?

« Nous allons découper les gens en deux. Nous allons arracher les têtes des gens. Nous allons les frapper à la tête avec leurs bras. »

“Le PDG de Skybound révèle qu’un film live-action ‘INVINCIBLE’ a été présenté il y a 20 ans”

Malgré les hésitations à créer une série animée sombre qui se présente toujours comme un produit de super-héros plus conventionnel, Alpert et Skybound étaient déterminés à respecter la vision que Kirkman avait créée avec le comics original.

« Nous avons vraiment fait un effort là-dessus et tout le monde disait : “Hé, c’est génial, j’adore que vous vouliez faire ça, que diriez-vous de faire une demi-heure ? Que diriez-vous de faire du PG 13 ?” Et nous avons dit non, cela doit durer une heure, le but est que ce soit pour les adultes, ce n’est pas pour les enfants.

« Pour nous, il s’agissait donc vraiment de nous engager à le faire de cette façon, mais aussi, encore une fois, pour la même raison, parce qu’il y a eu tellement de formidables histoires de super-héros racontées. »

À noter que le projet de film live-action Invincible est toujours d’actualité, puisqu’une annonce datant de 2017 pour une adaptation cinématographique avait relancé l’idée sur la table, le long-métrage étant encore en cours de développement aux dernières nouvelles.

Les deux premières saisons d’Invincible sont actuellement disponibles en streaming sur Prime Video, et une troisième saison est déjà en développement. Et pour en apprendre davantage sur Invincible, découvrez cette déclaration du dessinateur du comics, qui a proposé un crossover avec cette franchise culte, promettant alors un véritable “bain de sang”.

