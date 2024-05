Les épisodes du 20e anniversaire de Naruto donnent enfin de leurs nouvelles

Naruto fera son grand retour sur nos écrans pour fêter son 20e anniversaire, les fans de l’anime ayant alors droit à de nouveaux épisodes inédits qui devraient bientôt débarquer.

Peu de temps après ses débuts en 2002, Naruto est rapidement devenu l’un des meilleurs animes, étant désormais considéré comme un véritable classique aux yeux de nombreux fans. Dans ce shonen, qui faisait anciennement partie du fameux Big Three avec One Piece et Bleach, on suit l’histoire d’un jeune garçon bien décidé à faire ses preuves dans un dangereux monde de ninjas.

L’anime est divisé en deux parties, la première s’étant alors terminée en 2007 tandis que la seconde, intitulée Naruto Shippuden, a duré de 2007 à 2017. Et c’est en 2022, à l’occasion du 20e anniversaire de l’anime, que les fans de Naruto avaient découverts cette annonce pour le moins surprenante, apprenant ainsi que la franchise allait faire son grand retour avec des épisodes spéciaux.

Ces quatre épisodes en question étaient initialement prévus pour septembre 2023, mais ont finalement été retardés, le studio Pierrot ayant alors annoncé qu’il souhaitait proposer la “meilleure expérience possible en termes de qualité”. Depuis, les fans n’ont eu que très peu de nouvelles à ce sujet, du moins jusqu’à hier.

En effet, il semblerait que les épisodes inédits prévus pour les 20 ans de l’anime Naruto arriveront au cours de cette année fiscale, c’est-à-dire entre 2024 et mars 2025, selon Ichiro Ishikawa, le président de TV Tokyo. Les commentaires ont été faits lors d’une session de questions-réponses sur les résultats financiers, rapportés ensuite par le compte X/Twitter Shonen Jump News.

“La ‘Nouvelle animation’ de l’anime NARUTO devrait être ‘diffusée au cours de l’exercice en cours pour commémorer son 20e anniversaire’. C’est ce qui ressort de la dernière séance de questions-réponses sur les résultats financiers de TV Tokyo avec Ichiro Ishikawa qui s’est tenue le 21 mai 2024.”

Cette fenêtre de sortie apparaît donc une excellente nouvelle, car nous n’avions pas eu de détails à ce sujet depuis le report à une date indéfinie survenu l’été dernier. Et si mars 2025 peut sembler assez éloigné, on peut espérer que la date de sortie se fasse avant. Ironiquement, nous serons alors plus proches du 25e anniversaire, mais nul doute que les fans de la franchise attendent avec impatience de retrouver Naruto Uzumaki et les autres shinobis du Village caché de Konoha.

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails concernant ce nouvel anime, mais les différents aperçus qu’on a pu avoir jusqu’à présent laissent à penser qu’il pourrait vraisemblablement s’agir d’une sorte de remake de Naruto et Naruto Shippuden. Les fans auront ainsi l’opportunité de revivre certains moments iconiques de l’œuvre de Masashi Kishimoto, comme par exemple le premier entraînement de l’équipe 7 avec Kakashi Hatake, ou encore l’examen Chunin, sans oublier l’affrontement opposant Naruto et Gaara.

Une franchise qui a encore de beaux jours devant elle, puisqu’elle continue d’être développée avec Boruto, la suite centrée sur la nouvelle génération, mais qui va également avoir droit à son adaptation en live-action.