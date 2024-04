Invincible : tout ce qu’on sait sur le film live-action

Bien que la saison 2 d’Invincible soit terminée, la série de super-héros est loin d’avoir dit son dernier mot, puisqu’un film live-action est en développement. Voici ce que nous savons, des rumeurs de date de sortie aux spéculations sur le casting et plus encore.

Lorsque la série d’animation a fait ses débuts en 2021, il y avait peu de personnes qui connaissaient Invincible, la série de comics éponyme de Robert Kirkman. Cependant, l’adaptation par Prime Video a fait ses débuts en mars de cette année-là, et ce fut un succès extraordinaire, attirant des critiques élogieuses et un public immédiatement obsédé par son histoire de super-héros aussi prenante que brutale, mettant en scène des personnages aussi puissants que profonds.

Invincible, c’est le pseudonyme de Mark Grayson, un jeune lycéen qui commence sa transformation en super-héros sous l’œil vigilant d’Omni-Man, son père et l’être le plus puissant sur Terre. Alors qu’il a pour ambition d’être un héros qui vient en aide à son prochain, le protagoniste peine à trouver l’équilibre entre ses responsabilités quotidiennes et sa relation avec son père, surtout à mesure que la vérité sur ses origines se dévoile.

Alors que la saison 3 d’Invincible est en route (et potentiellement les saisons 4 et 5), nous sommes actuellement plus intéressés par le film live-action Invincible.

Malheureusement, le film Invincible n’a pas de date de sortie pour le moment.

L’annonce d’une adaptation cinématographique a émergé pour la première fois via The Hollywood Reporter en 2017, avec Seth Rogen et Evan Goldberg en charge du scénario, de la réalisation ainsi que de la production du projet. Kirkman servira également de producteur via l’accord de première option de Skybound Entertainment avec Universal Pictures.

“Depuis près d’une décennie, j’ai dû endurer la question ‘et Invincible ?’ alors que les fans ont vu The Walking Dead devenir la monstruosité multimédia qu’elle est devenue au fil des ans”, avait déclaré Kirkman au moment de l’annonce.

“La réponse a toujours été que nous attendions la bonne équipe pour nous associer. Cette équipe est arrivée ! Les estimés messieurs Goldberg et Rogen se sont avérés être des réalisateurs de premier ordre avec un œil collectif aiguisé pour les visuels époustouflants après avoir écrit succès après succès.”

Après le début de la série en 2021, Kirkman avait confirmé que le film était toujours en développement, mais les mises à jour à ce sujet se sont faites plutôt rares. En janvier 2023, dans une interview avec ComicBook à l’occasion du 20e anniversaire d’Invincible, Kirkman a réaffirmé ceci : “Nous travaillons toujours très activement sur [le film].

“Parfois, les films prennent un peu plus de temps. Je pense qu’il est sûr de dire que la série a énormément aidé. Les gens sont très enthousiastes à l’idée d’un potentiel film chez Universal. Nous profitons donc de cet enthousiasme et essayons de faire avancer les choses aussi rapidement que possible.”

Plus récemment encore, Kirkman avait déclaré que le projet avait été retardé en raison des grèves des scénaristes et des acteurs, désormais résolues, tout en montrant son soutien pour l’action de l’industrie. Just avant la sortie de la saison 2, Kirkman avait donné une mise à jour sur le film Invincible lors d’une interview avec Variety. Il avait déclaré : “Nous en sommes encore à l’étape du développement du scénario. Je pense que, une fois que nous aurons le scénario là où il doit être, nous serons en bonne place et pourrons avancer assez rapidement après cela.

“Mais tous les facteurs dont je viens de parler sont des choses auxquelles nous pensons : en quoi est-ce nouveau ? En quoi est-ce différent ? Comment cela va-t-il donner l’impression d’être quelque chose de spécial ? Ce sont des objectifs très ambitieux. Nous devons également trouver un moyen de nous inspirer de la série animée, mais aussi de nous différencier et de donner au film une raison d’exister. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais nous sommes optimistes.”

Quel pourrait être le casting du film Invincible ?

Il n’y a pas de détails officiels sur le casting du film Invincible pour le moment.

Il y a une bonne raison à cela : personne n’a été casté, du moins à notre connaissance, puisque le film n’en est encore qu’aux premiers stades de son développement. Il y a également fort à parier que le casting du long-métrage ne sera pas la même que celui de la série Invincible. Ainsi, les fans ont partagé leurs propres idées des acteurs qu’ils verraient pour chaque personnage dans cette adaptation en prises de vues réelles.

“Depuis qu’un live-action Invincible est en préparation depuis un moment, je pense que Jon Hamm serait vraiment bien dans le rôle d’Omni-Man”

Steven Yeun prête sa voix à Mark dans la série, et bien qu’il soit parfait pour le personnage, il est trop âgé pour l’incarner dans la version live-action. Le consensus général est que le rôle devrait être donné à un jeune nouveau venu ou à une étoile montante, tandis que les rôles de soutien pourraient être joués par des noms plus importants.

Ce serait notamment le cas pour Omni-Man, qui aurait bien besoin d’un acteur réputé pour lui donner vie. JK Simmons est presque irremplaçable, et s’il ne veut pas reprendre son rôle dans le film, il serait difficile de le remplacer. Cependant, il y a tout de même quelques options envisageables : Jon Hamm serait un excellent choix, tout comme Jeffrey Dean Morgan, Chris Pine, Kyle Chandler ou encore David Harbour, pour ne citer qu’eux.

Nous mettrons à jour cet espace dès que nous en saurons plus.

Quelle pourrait être l’intrigue du film Invincible ?

Nous n’avons aucun détail officiel sur l’intrigue, mais nous nous attendons à ce que le film Invincible reprenne plus ou moins l’histoire de la saison 1 : Mark se familiarisant avec ses pouvoirs, jusqu’à ce qu’il en vienne aux mains avec Omni-Man.

Lors de la première annonce du film, Kirkman avait dit : “L’histoire surprenante, audacieuse, choquante et souvent sanglante d’Invincible ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Avec l’équipe de Rogen, Goldberg et Universal, je suis convaincu que ce sera un autre film de super-héros, qui s’inscrit dans une longue lignée de films de super-héros qui continuent de prouver que c’est un genre viable et palpitant, et qui incitera les gens à aller au cinéma pour les années à venir.”

Rogen et Goldberg avaient ajouté : “Peu importe les dommages que cela cause à nos corps, à nos esprits, et à nos relations les plus intimes avec ceux que nous aimons, nous ne nous reposerons pas tant qu’Invincible ne sera pas un film aussi grandiose qu’il mérite de l’être.”

Le film ne sera pas une simple copie conforme reprenant directement l’intrigue de la série. “Il y aura certainement quelques différences significatives entre le film et la série télévisée. Les gens pourront facilement les distinguer… nous nous efforçons de faire en sorte que les deux peuvent exister et se compléter,” avait déclaré Kirkman selon EW.

En mars 2023, Rogen s’était entretenu avec ComicBook avant la sortie de Super Mario Bros, le film. Il avait été interrogé sur la manière dont la série Invincible avait influencé leur vision du projet. Rogen avait alors expliqué : “Il y avait une ‘prise’ en live-action qui était différente de la ‘prise’ animée, pour ainsi dire. Puis la série animée est sortie, [elle était] très fidèle au comic et incroyablement populaire.

“À ce moment-là, il semblait que faire une version en live-action qui serait bonne mais très différente serait bizarre, et qu’elle ne tiendrait peut-être pas compte de ce que les gens ont aimé dans la version animée. Puis dans nos têtes, la ‘prise’ en live-action nous a semblé plus proche d’une adaptation en live-action du dessin animé, qui est une adaptation directe du comic.”

Y a-t-il une bande-annonce pour le film Invincible ?

Non, il n’y a pas de bande-annonce pour le film Invincible pour le moment. Vous pouvez consulter le teaser de la saison 2 ci-dessous :

Les saisons 1 et 2 d’Invincible sont disponibles en streaming sur Prime Video.

Pour plus d’informations sur Invincible, consultez notre explication du final de la saison 2, ou encore ce leak de la saison 3. Vous pouvez également trouver toutes les meilleures séries en streaming ce mois-ci.