Invincible saison 3 : ces leaks teasent la mort la plus marquante de la série

Des leaks de la saison 3 d’Invincible ont fait surface en ligne, suggérant que la prochaine saison pourrait se conclure par un combat épique, mais aussi par la mort d’un des protagonistes. Attention, spoilers en approche…

Si vous pensiez que les saisons 1 et 2 d’Invincible étaient chaotiques, violentes et émotionnellement éprouvantes, vous n’avez encore rien vu.

Si la série d’animation Amazon reste fidèle aux comics d’origine de Robert Kirkman, la saison 3 (et au-delà) pourrait voir certains des moments les plus dévastateurs et brutaux que l’on ait jamais vus dans une adaptation de comics.

Nous ne révélerons pas trop de spoilers spécifiques… sauf celui-ci, vous voilà donc suffisamment avertis.

Sur le subreddit de la série Prime Video et sur X/Twitter, on a pu voir plusieurs designs et aperçus de la saison 3 qui ont fuité. Ces derniers semblent révéler que l’intrigue connue sous le nom de la “Invincible War” aura lieu dans l’épisode 7 de la saison 3. Sans trop entrer dans les détails, vous aurez sûrement saisi l’essentiel, à savoir qu’il y a beaucoup d’autre super-héros Invincible issus de lignes temporelles alternatives, et que notre jeune Mark Grayson devra les combattre.

Peu après, un autre soldat Viltrumite arrive : Conquest. Toutefois, ses ordres sont un peu différents de ceux d’Anissa. Alors qu’elle était censée vérifier les progrès de Mark et essayer de le convaincre de rejoindre l’empire, Conquest est envoyé sur Terre pour le tuer et prendre le contrôle de la planète.

Le combat qui s’ensuit est tout simplement terrifiant, faisant alors paraître l’affrontement entre Mark et son père Omni-Man dans la saison 1 comme étant presque sympathique. Mark demande à Eve de rester à l’écart, mais lorsqu’elle essaie d’aider, il l’empale et semble lui ôter la vie.

Ce serait de loin la mort la plus significative de la série à ce jour, mais il y a un rebondissement dans le comic : les pouvoirs d’Eve la ramènent non seulement à la vie, mais sa résurrection émet une explosion extraordinaire qui… Disons simplement que cela permet d’équilibrer les forces.

“Franchement, j’ai hâte de voir Conquest juste démolir tout le monde,” a écrit un internaute sur Reddit. “Je peux déjà dire que le cliffhanger de la saison 3 va être bien pire que celui-ci,” a commenté un autre.

En attendant, vous pouvez (re)voir les saisons 1 et 2 d’Invincible sur Prime Video dès maintenant et découvrir tout ce que nous savons sur la saison 3, avec Kirkman qui a déjà teasé le retour d’un des personnages les plus puissants découverts dans la série Amazon.

