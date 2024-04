Invincible : les fans de Fortnite repèrent un easter egg improbable dans le final de la saison 2

Les fans de la série d’animation Amazon Invincible ont récemment découvert une référence à Fortnite dans le final de la saison 2, suscitant ainsi l’enthousiasme des amateurs du célèbre jeu d’Epic Games. Voici l’easter egg en question.

Alors que les abonnés Prime Video ont enfin pu découvrir le huitième et dernier épisode de la saison 2 d’Invincible, disponible depuis hier sur la plateforme de streaming d’Amazon, la saison s’est terminé avec son lot de surprises.

Sans vouloir trop en dire sur le final en tant que tel, les fans de la série d’animation ont pu voir le héros Mark Grayson être transporté dans une multitude de dimensions parallèles au cours de son affrontement avec Angstrom Levy.

Et justement, c’est en revenant de l’un de ces univers alternatifs que l’on a pu voir le super-héros apparaître avec une arme de Fortnite dans les mains. L’arme en question n’est autre que le Sniper Souffle du Dragon, que Mark tenait comme une batte et avec laquelle il a frappé Levy en plein visage.

“Hey ! C’est le mec de Fortnite !!!”

Les fans d’Invincible ont rapidement souligné l’easter egg de Fortnite dans l’épisode et ont partagé leur amusement en voyant la fameuse arme exotique. “Ils ont vraiment mis une arme de Fortnite dans le nouvel épisode d’Invincible”, a dit un fan.

“Le plus drôle, c’est qu’ils ont juste dessiné sur le rendu actuel du (sniper) Souffle du Dragon au lieu de le redessiner”, a dit un autre. “Attendez, vous être en train de me dire que la collab Invincible Fortnite est canon ?” a alors demandé un fan.

“Mark vient de mettre un headshot à cet homme avec l’arme de Fortnite”, a dit un quatrième fan dans les commentaires. De plus, plusieurs se sont demandés si le sniper allait bientôt se transformer en pioche Fortnite, mais cela reste inconnu pour le moment.

Cependant, les éléments cosmétiques de la série Invincible sont de retour dans la boutique d’objets Fortnite où les fans peuvent acheter des skins et des objets à thème Invincible, Atom Eve et Omni-Man en utilisant des V-Bucks. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi deux cartes UEFN (Unreal Editor for Fortnite) dans le jeu Epic qui présentent des répliques vocales et des scènes cinématiques des personnages d’Invincible où vous faites équipe avec les héros pour vaincre Doc Sismique.

Alors qu’il est désormais confirmé que la collaboration entre Fortnite et Invincible est bien canon, de nombreux fans attendent une seconde vague de crossover entre les deux franchises, que ce soit dans Fortnite ou dans la série elle-même. Et en attendant la saison 3, découvrez notre sélection de séries comme Invincible qui devraient certainement plaire aux fans du genre.