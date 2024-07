One Piece révélera bientôt des détails majeurs sur ses persos les plus puissants

Un leaker de One Piece a confirmé que la franchise révélera bientôt plus d’informations sur certains de ses personnages les plus puissants.

L’univers de One Piece est vaste et sans fin. L’histoire compte une multitude de personnages, et chacun d’eux contribue à son échelle à l’intrigue globale.

Les systèmes de pouvoir, les personnages et leurs connexions sont souvent difficiles à suivre. C’est pourquoi les Vivre Card sont utiles, servant alors de pages d’information dans un databook qui regroupe ainsi de nombreux détails sur l’univers de One Piece.

L’article continue après la publicité

Contrairement à l’ancien databook, il s’agit d’une nouvelle collection de cartes créée par la société Caramel Mama. On pense qu’elle contient 400 cartes, bien que Takuma Naito, l’éditeur de One Piece, affirme qu’elle est “sans fin”.

L’article continue après la publicité

Les cartes sont publiées en japonais, mais les leakers les partagent après les avoir traduites en anglais. Pour l’instant, ils n’ont partagé que quelques noms des personnages, mais les informations seront révélées le 4 septembre 2024. Les fans découvriront certainement plus de détails sur des personnages importants comme Shanks et Mihawk.

L’article continue après la publicité

“Le nouveau Booster Pack de Vivre Card de One Piece ‘La menace des forts du Nouveau Monde !’ présente des personnages redoutables comme Shanks, Kaido, Mihawk, King, Queen, Crocodile, Baggy, Greenbull, et plus encore !”

Un fan a commenté sur X/Twitter : « De nouvelles informations sur les marines ? J’espère qu’ils révéleront quelque chose d’important. Quelque chose sur le passé de cette organisation ou de nouveaux membres du sword ! »

L’article continue après la publicité

« Shanks et Mihawk dans le même pack, on va avoir des guerres toute la semaine maintenant », a écrit un autre.

L’article continue après la publicité

Un autre internaute a également écrit : « Je le vois clairement comme en plein jour ‘KAIDO CRÉATURE LA PLUS PUISSANTE DE L’HISTOIRE, MÊME 3 AMIRAUX NE SONT PAS DE TAILLE CONTRE LUI’ confirmé par Oda pour la 100e fois. »

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, consultez la date de sortie et les spoilers du chapitre 1122 du manga. Découvrez également pourquoi les fans sont convaincus que Vivi est une arme antique, ou encore quels sont les 12 personnages capables de devenir le prochain Roi des Pirates.

L’article continue après la publicité