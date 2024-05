One Piece Épisode 1105 : date de sortie, aperçu et spoilers

L’équipage des Chapeaux de Paille va-t-il perdre ses moyens face à Stussy ? Date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1105 de One Piece.

Le chaos règne à Egghead dans One Piece : alors que Bonney s’entête à retrouver son véritable père, les Chapeaux de Paille doivent également faire face à l’arrivée du CP0 sur la terre ferme. Les membres redoutables de l’organisation débarquent au pire moment et engagent le combat, forçant Zoro à dégainer les sabres.

Mais contre toute attente, l’un des associés du CP0 s’avère être un allié, et donne un coup de main à sa manière à l’équipage en se débarrassant de Kaku et Lucci. Stussy va-t-elle se ranger du côté des Chapeaux de Paille ? Quelles sont ses véritables intentions ? Date et heure de sortie, aperçu et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1105 de One Piece.

L’épisode 1105 de One Piece sortira le dimanche 19 mai 2024 sur Crunchyroll et ADN, à partir de 9h. Il sera ensuite disponible sur Netflix à partir du 26 mai 2024.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1105 de One Piece

L’épisode 1105 de One Piece, intitulé “Une trahison pleine de grâce. Stussy l’agent double !” sera consacré à Stussy, qui a causé un rebondissement renversant dans le 1104.

L’aperçu officiel de l’anime présente le prochain épisode avec ce résumé : “Alors que les crocs acérés de Stussy mettent Rob Lucci KO, son sourire étrange et inquiétant va perturber tout l’équipage. Pendant que les Séraphins détruisent tout, le mystère du véritable but de Stussy est enfin levé.” Vous pouvez retrouver les images ci-dessous :

Car Stussy est en réalité un clone de Miss Buckingham Stussy. Elle est même la première expérience de clonage réussie par MADS, groupe auquel Vegapunk a appartenu avant qu’il ne soit dissous par le Gouvernement Mondial.

Mais ses liens avec le docteur vont plus loin : Stussy s’est déjà rendue sur Egghead, découvrant les changements opérés par le savant. Et étant restée en contact avec Vegapunk, Stussy a accepté de l’aider à fuir l’île… quitte à compromettre sa couverture au sein du CP0.

Rendez-vous dimanche pour découvrir la suite de l’anime One Piece ! Et pour en découvrir davantage sur l’univers de Luffy, vous pouvez jeter un coup d’œil du côté de la série en live-action sur Netflix, qui donne de nouveaux détails sur les personnages de la saison 2, ou encore sur cette théorie parlant du design de Joy Boy.

