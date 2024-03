One Piece : le terrible secret derrière les pouvoirs du Gorosei confirmé par Luffy

Le chapitre 1111 de One Piece semble confirmer que Luffy a bel et bien percé le secret derrière les pouvoirs des Cinq Doyens, qui se démarquent de tout ce qu’on a vu jusqu’ici dans le manga.

C’était la grande surprise de cette fin d’arc Egghead : la véritable apparence des membres du Gorosei, réunis sur l’île par l’invocation de Saturn en plein chaos du Buster Call. Avec pour but l’arrêt de la diffusion de Vegapunk, les terrifiants dirigeants du monde sont enfin passés à l’action.

Toutefois, les détails sont restés rares jusqu’ici les concernant. Si leur vraie forme a été dévoilée aux lecteurs, elle n’a pourtant pas permis d’identifier formellement l’origine de leur pouvoir. Est-il lié à un fruit du démon, ou s’agit-il d’encore autre chose ? Il semble que Luffy ait justement la solution, comme on peut le voir dans le chapitre 1111 de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1111 offre de nouvelles précisions sur les pouvoirs du Gorosei dans One Piece

Dans le chapitre 1111 de One Piece, Luffy arrive à la conclusion que tous les membres du Gorosei sont immortels, puisqu’aucune attaque ne fonctionne contre eux.

eiichiro oda/shueisha

Les pouvoirs de Saturn ont déjà été montrés en plein combat : outre sa forme monstrueuse, il dispose d’une régénération lui permettant de faire repousser des membres coupés en un claquement de doigt. Or, la série compte actuellement trois fruits du démon de type Guérison : sans surprise, celui de la Guérison (Chiyu Chiyu no Mi de Mansherry), mais aussi celui du Bistouri (Ope Ope no Mi de Trafalgar Law) et le fruit Zoan mythique du modèle Phénix (Tori Tori no Mi de Marco).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, aucun de ces trois fruits ne peut espérer se comparer aux capacités de Saturn, dont les blessures disparaissent en un éclair. En effet, en plus de pouvoir balancer du poison et changer de forme, le Doyen reste indemne quelles que soient les attaques de Luffy. Pire : il ne s’agit pas là d’une particularité du personnage, puisque les autres membres du Gorosei disposent du même pouvoir.

Si les fruits du démon semblent la raison la plus évidente, les lecteurs ont tout de même des raisons de croire qu’une telle révélation cache quelque chose de plus. Dans le chapitre 1111 de One Piece, Luffy, Dorry et Broggy affrontent trois membres du Gorosei. Mais c’est le capitaine au Chapeau de Paille qui fera comprendre qu’il vaut mieux fuir, en déclarant “Ils sont immortels !!“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce à quoi Dorry et Broggy répondent en faisant part de leur surprise : l’espérance de vie des géants se compte en siècles, mais ils n’ont jamais entendu parler d’un tel pouvoir ou d’une race possédant ces propriétés. Si on ajoute à cette immortalité la forme fantomatique des silhouettes de Doyens, ressemblant fortement à celle de l’énigmatique Imu, le mystère ne fait que s’épaissir, tout en s’éloignant des fruits du démon.

Il est donc très probable que la suite de One Piece contienne encore davantage de révélations sur qui sont réellement les membres du Gorosei. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre la fin de la longue pause du manga, qui ne reviendra qu’après quelques semaines.

L’article continue après la publicité