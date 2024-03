Les fans de One Piece expliquent pourquoi ils préféraient la période pre-Ellipse

Les fans de One Piece ont toujours adoré l’ère pré-ellipse, même après tant d’années, et ils révèlent enfin pourquoi c’est le cas.

La première moitié de One Piece est couverte dans l’ère pré-Ellipse, tandis que la seconde moitié se déroule deux ans après la ligne temporelle originale. La mort tragique d’Ace durant la Guerre au Sommet ayant alors été le principal tournant de l’histoire.

One Piece est l’un des rares animes qui, bien qu’il perdure depuis de longues années maintenant, parvient à maintenir l’engouement du public, et ce même après plusieurs décennies. Cependant, les fans se demandent pourquoi la période pré-Ellipse est meilleure que celle post-Ellipse.

Et bien que les deux moitiés de l’œuvre du célèbre Eiichiro Oda soient incroyables, on peut voir que l’intensité de l’intrigue augmente après l’Ellipse, c’est pourquoi certains fans ne peuvent s’empêcher de comparer les deux. Et il semblerait qu’une majorité d’entre eux préfère davantage l’ère pré-ellipse. Un internaute a donc demandé sur Reddit pourquoi l’ère pré-ellipse était autant appréciée par les fans de One Piece.

“Pour moi, l’ère pré-ellipse était plus saine et chaleureuse. Aussi, le rythme était bien meilleur avant l’ellipse”, a commenté un fan.

Un autre déclarait : “Les arcs étaient plus courts. L’anime était plus loufoque. Les choses deviennent naturellement plus sérieuses lorsqu’ils font face à des ennemis plus forts. One Piece est très sérieux de nos jours.”

Un internaute expliquait également : “Ça commence lentement, trouve un rythme vraiment solide, puis après l’ellipse, les arcs s’allongent de plus en plus, en partie parce que l’anime commence à rattraper le manga et en partie parce que le studio rallonge simplement les combats contre les boss.”

“Le rythme est décalé dans la plupart des animes basés sur des mangas de longue durée. Il y a soit trop de matériel à couvrir, soit ça rattrape le manga et doit ajouter beaucoup de remplissage, ralentir le rythme, ou prendre une pause.”

“One Piece, en général, a un démarrage lent avec la formation de l’équipage initial, mais une fois qu’ils atteignent Grand Line, c’est fantastique. Alabasta est plus long que tout ce qui précède parce que c’est le premier grand arc.”

Cela fait maintenant un moment que le problème du rythme dans l’anime est pointé du doigt par les fans de One Piece. La raison principale est que l’anime n’a pas beaucoup de fillers, et c’est pourquoi il va rattraper le manga en un rien de temps. Par conséquent, l’anime adapte désormais l’équivalent d’un chapitre, voire un chapitre et demi par épisode, et ce afin de ralentir l’histoire.

Un épisode moyen d’anime adapte en principe entre 3 et 4 chapitres à la place. Ce problème lié au rythme de l’anime est donc l’une des raisons pour lesquelles les fans préfèrent les épisodes avant l’Ellipse, sans parler du fait que le ton de l’histoire est devenu plus sérieux depuis.

