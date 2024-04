One Piece : Luffy peut-il utiliser le Gear 5 à volonté ?

Dans l’épisode 1100 de One Piece, Luffy utilise le Gear 5 pour la deuxième fois. Cela signifie-t-il qu’il peut l’utiliser selon son bon vouloir ?

Dans One Piece, le Gorosei qualifie le Fruit du Démon de Luffy comme étant le “pouvoir le plus ridicule du monde”. Eiichiro Oda a développé les pouvoirs de Luffy pendant plus de deux décennies, passant d’un Fruit du Démon de type Paramecia à un Fruit de type Zoan Mythique. Son pouvoir est si dangereux que le Gouvernement Mondial a caché son existence pendant plusieurs siècles.

Que ce soit grâce à la planification minutieuse de Shanks ou au destin, ce pouvoir finit entre les mains de Monkey D. Luffy. Personne ne connaissait le vrai nom de son Gomu Gomu no Mi (ou Fruit du Gum-Gum en VF), qui était anciennement connu sous le nom de Hito Hito no Mi, modèle Nika (ou Fruit de l’Humain, version Nika). L’anime a dévoilé la nouvelle forme de Luffy l’année dernière, ce qui a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelques mois plus tard, maintenant que l’effervescence est passée, Luffy prend à nouveau cette forme. Son adversaire cette fois-ci est Rob Lucci, quelqu’un qu’il a vaincu à Enies Lobby. Lucci et un autre agent du CP-0 sont à Egghead pour tuer Vegapunk sur ordre du Gorosei. Mais lorsque Luffy voit la blessure d’Atlas, le capitaine de l’Équipage du Chapeau de Paille devient assez furieux pour prendre la forme dévastatrice qui a vaincu le fameux Kaidou aux Cent Bêtes.

Luffy peut-il se transformer en Gear 5 à volonté dans One Piece ?

crunchyroll

Oui, Luffy peut utiliser le Gear 5 à volonté. Il sait comment ajuster son rythme cardiaque pour ensuite prendre la forme d’un véritable dieu, Nika. Cependant, il ne sait pas qui est ce guerrier légendaire. Luffy sait instinctivement ce qui déclenche sa transformation. Dans le dernier épisode, il se met en colère après avoir vu Atlas blessée et ajuste son rythme cardiaque pour correspondre aux Tambours de la Libération.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme il ne s’est pas encore exprimé à ce sujet, nous ne savons pas vraiment ce qu’il pense de ce pouvoir. Après tout, son éveil soudain a été tout aussi choquant pour lui que pour ses fans. Cependant, lorsque Bonney l’interroge sur sa transformation, il lui dit que c’est ce à quoi il ressemble quand il est libre.

L’interprétation que fait Luffy de son pouvoir est logique, surtout en considérant la véritable histoire du Fruit du Démon. Son Fruit du Démon de type Paramecia, le Gomu Gomu no Mi, s’est transformé en un type Zoan Mythique, le Hito Hito no Mi, modèle Nika après son éveil.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nika était un guerrier mythique qui était auparavant vénéré comme le Dieu du Soleil par les esclaves depuis les temps anciens. Le Dr Vegapunk affirme que l’existence de Nika n’est mentionné que dans les livres les plus anciens, et qu’il n’y a donc pas de traces de son existence dans les écrits plus récents.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez quelle est cette explication du Gear 5 de Luffy qui avait été trouvées par des fans dans les notes d’Oda.