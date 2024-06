One Piece Épisode 1109 : date de sortie, aperçu et spoilers

L’anime One Piece reprend l’histoire sur l’île Egghead après un détour dans un épisode spécial sur les Empereurs : date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1109.

L’arc Egghead compte sans conteste parmi les plus passionnants de l’histoire inventée par Eiichiro Oda, et l’anime a jusqu’ici réussi à lui faire honneur. Permettant aux personnages d’entrer dans la saga finale de One Piece, il offre de nombreuses révélations sur le monde des pirates et y ajoute de nombreux combats palpitants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais l’anime a tendance à rattraper le manga, et il a fallu composer avec un épisode spécial la semaine dernière pour ralentir la cadence. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir un récapitulatif sur les actuels Empereurs de One Piece, qui sera très utile pour préparer un affrontement à venir avec Shanks.

Date et heure de sortie, premier aperçu, spoilers : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 1109 de One Piece.

L’épisode 1109 de One Piece sortira le 23 juin à 9h du matin sur Crunchyroll et ADN. Il sera ensuite disponible le 30 juin sur Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Premier aperçu et spoilers de l’épisode 1109 de One Piece

L’épisode 1109 de One Piece sera intitulé “Décision difficile. Une étrange équipée !” et dévoilera jusqu’où les Chapeaux de Paille sont prêts à aller pour se défendre face aux Séraphins désobéissants.

L’aperçu vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, présente le prochain épisode avec ce résumé : “La violence des Séraphins contraint l’équipage à la défense. Au pied du mur contre ces ennemis retors, Luffy prend une décision surprenante. L’équipage et le CP0 vont surmonter leurs différends et lutter en dépit des tabous.“

Luffy va en effet libérer les membres du CP0 pour mieux se défendre face aux Séraphins. Les autres membres de l’équipage devront eux aussi faire face, mais auront des difficultés à tenir tête aux créations de Vegapunk. Shaka quant à lui aura une idée d’où se trouve le savant d’Egghead, et délaissera donc les combats pour mener ses propres recherches.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode dévoilera également de nouvelles scènes de Shanks : l’Empereur, qui se trouve à Erbaf, se préparera pour combattre Eustass Kid suite à de nouvelles menaces. L’épisode 1109 permettra ainsi de préparer le terrain à un affrontement emblématique de One Piece, qu’on vous explique plus en détail ici.