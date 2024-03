One Piece Épisode 1097 : Date de sortie et explication du retard

L’épisode 1097 de One Piece dévoilera le passé de Dragon et Vegapunk : mais pourquoi n’est-il toujours pas sorti ? Date et heure de diffusion après le retard, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

L’anime One Piece est enfin entré dans l’arc Egghead, et ça n’arrête plus : les spectateurs ont enfin pu découvrir le Dr Vegapunk, les révélations s’enchaînent les unes après les autres, on a eu droit à l’instant émotions avec Robin, et la suite devrait permettre d’en apprendre davantage sur le père de Luffy.

Si la surprise de découvrir le docteur de génie en chair et en os a ponctué l’épisode 1096, on attend surtout de voir ce que la suite va dévoiler concernant l’armée révolutionnaire. Mais l’épisode 1097, attendu par beaucoup le 10 mars, n’est toujours pas sorti : quand les spectateurs pourront-ils poser les yeux dessus, et pourquoi un report d’une semaine ?

L’épisode 1097 de One Piece sortira le 17 mars sur Crunchyroll et ADN. Intitulé “La volonté d’Ohara. Recherches en héritage !“, il sera disponible à partir de 9h en France.

Si l’épisode 1097 n’est pas sorti le 10 mars, perturbant le rythme hebdomadaire, ce n’est en rien la faute du studio : pas d’épisode récapitulatif ou de pause volontaire donc, comme l’a fait A-1 Pictures avec Solo Leveling. En réalité, à cette époque de l’année, les chaînes de diffusion se concentrent sur un autre événement, à savoir le marathon national du Japon.

Récapitulatif des événements récents dans l’anime One Piece

Dans les épisodes précédents, Shaka a dévoilé que l’île Egghead, loin d’être en avance sur son temps, profitait en fait de la technologie très ancienne d’un royaume oublié depuis des siècles.

crunchyroll

Robin comprend à quelle période Shaka fait référence, faisant le rapprochement avec le siècle oublié. On apprend ensuite que de telles connaissances dérangent le Gouvernement mondial et met en danger tous ceux qui seraient dans la confidence. C’est d’ailleurs ce qui a touché Ohara, dont la volonté perdure malgré la tragédie.

C’est là que Jaguar D Saul devient important : avec l’aide des géants, il mène encore des recherches dans l’espoir de trouver la vérité. Robin découvre donc que son ancien ami est toujours en vie.

Rendez-vous donc le 17 mars pour découvrir la suite des aventures de Luffy à Egghead dans One Piece !