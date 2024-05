One Piece Épisode 1107 : date de sortie, aperçu et spoilers

Les aventures des Chapeaux de Paille vont prendre un tournant plus inquiétant : date et heure de sortie, aperçu, spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 1107 de One Piece.

C’est le chaos sur l’île Egghead dans One Piece : les Chapeaux de Paille étaient prêts à emmener le Dr Vegapunk à l’abri loin du pays de la science, mais le savant a disparu. Les Satellites et les pirates ont donc entamé des recherches pour lui mettre la main dessus, et les choses vont encore empirer.

Bonney non plus n’a pas fini ses propres recherches, alors qu’elle explore les souvenirs douloureux de son père. Et la jeune fille n’a pas fini de découvrir de terribles vérités dans le passé de Kuma. Date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1107 de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 1107 de One Piece sortira le dimanche 2 juin 2024 sur Crunchyroll et ADN, à partir de 9h du matin. Il sera ensuite disponible sur Netflix à partir du 9 juin 2024.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1107 de One Piece

L’épisode 1107 de One Piece est intitulé “Frissons d’horreur. Le mal s’infiltre au laboratoire !” et fera monter la tension d’un cran alors que nos héros découvriront la présence d’intrus dans le domaine du Dr Vegapunk.

L’aperçu vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, présente le prochain épisode avec ce résumé : “Des communications brouillées vont séparer l’équipage. La vie des Satellites est menacée pendant ce temps. Quelqu’un se trouve dans le huis clos du labo. Le doute et la peur engendrent un jeu mortel sans issue qui va engloutir l’équipage.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après une explosion retentissante, Shaka vérifiera ses écrans et découvrira une mystérieuse ombre se déplaçant dans les couloirs du laboratoire. Du côté des pirates, Luffy s’inquiétera de ne plus entendre les autres dans son oreillette, et aura peur d’avoir encore cassé un gadget de Vegapunk. Le reste de l’équipage, moins inquiet, continuera ses recherches, ne réalisant pas tout de suite qu’un intrus s’est immiscé dans le labo.

Pyhtagoras continuera de chercher l’origine du chaos dans le laboratoire, avant de se retrouver confronté à la fameuse ombre, qui n’est autre qu’un Séraphin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté de Bonney, la pirate continuera d’essayer d’en découvrir toujours un peu plus sur le passé de Kuma. Elle assistera alors impuissante à une scène éprouvante pour son père adoptif, alors qu’il n’était qu’un enfant. Mais on découvrira aussi que Kuma est toujours en vie, et qu’il semble vouloir rejoindre sa fille.