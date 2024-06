Le chapitre 1118 de One Piece fera évoluer Bonney, mais les fans sont divisés

Le chapitre 1118 de One Piece montre la transformation de Bonney alors que son pouvoir évolue, mais les fans ne savent pas quoi penser de ce changement.

Alors que One Piece approche toujours plus du climax de l’arc Egghead, les choses se corsent pour nos héros. Les Doyens ont fini de chercher l’origine du message de Vegapunk et vont pouvoir s’occuper des pirates, des géants qui les accompagnent, mais aussi de Bonney.

Déjà bien énervés par les révélations sur le Gouvernement Mondial, les membres du Gorosei ne comptent plus se laisser mener par leurs ennemis. Les Chapeaux de Paille vont donc devoir affronter non pas un grand ennemi, mais cinq. Comment s’en sortir face à des personnages aussi puissants que les Doyens ? D’après les spoilers du prochain chapitre, la réponse se trouve parmi les alliés de Luffy.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1118 de One Piece.

Alors que Vegapunk est mort, que le géant d’acier a subi l’ire des Doyens et que le message a été temporairement interrompu, plus rien n’empêche les antagonistes de mener à bien leurs autres objectifs : l’anéantissement de l’équipage de Luffy et l’assassinat de Bonney.

Mais cette dernière va évoluer dans le chapitre 1118, en obtenant sa propre transformation complète en forme Nika, sous les encouragements de Luffy qui a lui-même activé son Gear 5.

C’est un énorme pouvoir pour Bonney, Nika représentant la figure mythique la plus puissante de l’histoire de One Piece jusqu’à présent. Et même si la pirate n’égale pas tout à fait Luffy, le fait de pouvoir revêtir cette apparence et s’en approprier les pouvoirs reste incroyable. Au point de la placer instantanément parmi les personnages les plus puissants du manga.

Et c’est justement sur ce point que les fans semblent mitigés. Sur les réseaux sociaux, si certains sont ravis à l’idée de voir une “Joy Girl” apparaître, la tendance semble tout de même être à la perplexité, les internautes s’interrogeant sur la nécessité d’aller aussi loin. Le personnage pouvait déjà copier certains mouvements du Gear 5 de Luffy, mais l’idée qu’elle puisse se présenter comme l’égale de l’Empereur qui a mis tant d’années à atteindre ce niveau gêne de nombreux lecteurs.

Un avis que l’on retrouve dans plusieurs réactions sur X/Twitter, comme ce post d’un fan agacé : “Luffy traverse 1050 chapitres d’évolution, meurt littéralement pour éveiller son fruit. Bonney : « Je vais copier tout ça et devenir moi aussi Nika. »“

La déception est partagée par d’autres, comme cet internaute qui se plaint lui aussi quant au rebondissement : “On nous force à apprécier Bonney qui obtient le Gear 5.” Un troisième a également fait remarquer que le Gear 5 “était censé être réservé à Luffy. C’est lui l’élu, n’est-ce pas le but de cette histoire !!!“

“C’est un peu bizarre que quelqu’un d’autre puisse utiliser le pouvoir de Nika. Quel est l’intérêt de promouvoir le pouvoir unique d’un protagoniste si c’est pour le filer à quelqu’un d’autre ?” s’est énervé un autre fan sur X.

Il convient toutefois de noter que tous les spoilers du chapitre 1118 de One Piece – qui n’aura d’ailleurs qu’un petit nombre de pages – ne sont pas encore sortis, ce qui laisse le champ libre pour des malentendus. Pour retrouver l’intégralité du prochain volet, il faudra attendre sa publication officielle le 23 juin 2024.