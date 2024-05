Le chapitre 422 de My Hero Academia va-t-il sortir cette semaine ?

Les fans attendent avec impatience le chapitre 422 de My Hero Academia. Mais ce chapitre sortira-t-il cette semaine ?

My Hero Academia est actuellement dans la dernière ligne droite de l’arc de la Bataille Finale. Cet arc dure depuis un moment et nos héros ont connu de nombreux hauts et bas tout au long de l’aventure. Dans les récents chapitres, le manga a pris un sombre tournant, rendant les choses plus difficiles pour les héros.

Dans le chapitre 421 de My Hero Academia, Midoriya Izuku (aka Deku) a perdu son Alter. Après avoir transféré tous les vestiges des précédents utilisateurs du One For All ainsi que l’Alter lui-même, il est revenu à son point de départ : être un Sans-Alter. En plus de cela, All For One a pris le contrôle du corps de Tomura Shigaraki.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Deku redevenant un Sans-Alter est un tournant majeur pour le manga de Kōhei Horikoshi. Bien qu’il soit aidé par ses camarades de classe et d’autres Héros Professionnels contre All For One, la situation reste précaire pour lui. Mais verrons-nous ce qui lui arrive ensuite dans le chapitre 422 de My Hero Academia ? C’est une question qui reste sans réponse.

Est-ce que le chapitre 422 de My Hero Academia va sortir cette semaine ?

Le chapitre 422 de My Hero Academia ne sera pas publié cette semaine. En raison de la Golden Week au Japon, le manga fait une pause, c’est pourquoi le prochain chapitre ne sortira pas le 5 mai 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

Chaque année, le Japon a une semaine qui s’étend de fin avril à début mai qui comprend plusieurs jours fériés consécutifs. Cela est connu sous le nom de Golden Week au Japon. La plupart des travailleurs du pays prennent généralement toute la période de congé, y compris le magazine Weekly Shonen Jump qui publie My Hero Academia.

La Golden Week 2024 commence le samedi 27 avril et se termine le lundi 6 mai. Le Weekly Shonen Jump ne sera pas publié comme d’habitude, ce qui signifie que My Hero Academia et tous les autres mangas qu’il contient, y compris One Piece et Jujutsu Kaisen, sont en pause.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La pause due à la Golden Week est un événement normal dans l’industrie du manga. Chaque année, les titres du Weekly Shonen Jump prennent une pause d’une semaine en raison de la Golden Week. Cette année ne fait pas exception. Cela signifie que nous n’aurons le chapitre 422 de My Hero Academia que la semaine prochaine.

Quand le manga My Hero Academia sera-t-il de retour ?

Le chapitre 422 de My Hero Academia sortira le 12 mai 2024. Il sera disponible gratuitement à partir de 17h sur MANGA Plus (pendant trois semaines).

Alors que le manga sera en pause cette semaine, l’anime fera ses débuts avec la septième saison. La saison 7 de My Hero Academia sera lancée le 4 mai 2024, étant alors l’un des titres les plus attendus de la saison printemps 2024. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir les autres titres à venir, voici la liste de tous les animes du mois.

L’article continue après la publicité