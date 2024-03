One Piece : quand le manga va-t-il reprendre après la longue pause ?

Le manga One Piece est entré dans une longue pause de publication après le chapitre 1111 : quand sortira le chapitre 1112 ?

Toutes les semaines, les lecteurs de One Piece sont au rendez-vous pour assister à la suite des aventures de Luffy. L’histoire écrite et dessinée par Eiichiro Oda est aussi longue qu’elle génère de l’enthousiasme chez les fans, et chaque nouveau chapitre apporte son nouveau lot de surprises et de ravissement.

Le manga est arrivé dans le climax de l’arc Egghead : les géants sont arrivés sur l’île pour aider Luffy et son équipage à fuir, mais les membres du Gorosei au complet viennent aussi de débarquer, invoqués par Saturn. C’était l’occasion pour les fans de découvrir leur véritable apparence, en plus d’apprendre des secrets se cachant derrière leurs pouvoirs.

Mais il va falloir attendre pour poser les yeux sur la suite, car le manga One Piece vient d’entrer dans une pause de plusieurs semaines. On vous explique tout.

Quand le manga One Piece va-t-il reprendre après la longue pause de publication ?

Le chapitre 1112 de One Piece ne sortira pas avant le 21 avril sur Manga Plus. Il sera disponible à partir de 16h, puis sera suivi d’une nouvelle pause d’une semaine, cette fois-ci en raison des congés du magazine Weekly Shonen Jump.

Pourquoi le manga One Piece est-il entré dans une longue pause de publication ?

L’auteur Eiichiro Oda a préféré mettre son manga en pause suite au décès d’Akira Toriyama, le créateur (entre autres) de Dragon Ball : l’annonce de sa mort l’a affecté et l’a poussé à privilégier sa santé.

Le mangaka a en effet affirmé, dans une note traduite en anglais et publiée sur les réseaux sociaux, que la disparition de Toriyama l’a forcé à s’interroger sur son propre rythme de vie. Oda explique ainsi : “J’ai été particulièrement inquiet pour ma santé. Je ne suis pas malade, au fait. Mais j’ai pensé qu’il valait mieux faire une pause pour m’occuper de moi, et peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qu’est (le) One Piece.“

L’emploi du temps de l’auteur est particulièrement chargé, malgré les pauses régulières auxquelles il a droit toutes les trois semaines.

Au-delà de l’écriture de One Piece dont l’histoire est entrée dans la saga finale, il faut aussi compter sur son rôle de superviseur pour l’adaptation en live-action de la série Netflix.