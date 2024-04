One Piece chapitre 1112 : le coup de génie de Vegapunk face au Gorosei dans les spoilers

Les spoilers du chapitre 1112 de One Piece confirment le dernier coup de maître du docteur Vegapunk contre les Doyens, planifié longtemps en avance.

Le chapitre 1108 de One Piece avait lancé le chronomètre, avec l’annonce prochaine d’une révélation sur le monde des pirates par le docteur Vegapunk. Le savant fou avait déjà reçu des attaques mortelles de la part de Saturn et Kizaru. Mais en cherchant à éliminer le personnage, les vilains avaient, sans le savoir, lancé la diffusion de l’enregistrement.

Malheureusement pour les fans, ladite vérité n’a toujours pas été révélée alors que le chapitre 1112 approche après une pause de trois semaines. Tout se précipite sur l’île Egghead, essentiellement en raison de l’arrivée du Gorosei au complet pour détruire le petit territoire et se débarrasser de ce message qui les inquiète tant.

Et malgré la puissance impressionnante et le danger que représentent les Cinq Doyens, le docteur Vegapunk a encore fait preuve de malice. Attention : vous l’aurez certainement compris, cet article contient des spoilers du chapitre 1112 de One Piece !

Que se passe-t-il dans le chapitre 1112 de One Piece ?

D’après les premiers spoilers tombés concernant le nouveau chapitre, on sait que Nusjuro détruira les Pacifistas chargés de protéger Bonney, tandis que Luffy affrontera Ju Peter et Warcury.

Mais au milieu de ce chaos, un Doyen en particulier se concentrera sur le plus important et cherchera à détruire le message de Vegapunk : Mars parviendra en effet à trouver le Labophase en terrifiant York, et le démolira.

Toutefois, la diffusion ne sera pas arrêtée pour autant. Le vilain se rend donc à la section des Punk Records de l’île, s’amusant de la malchance de Vegapunk : car c’est là qu’est entreposé le cerveau du savant fou. C’est à cet instant que Mars lèvera les yeux et découvrira quelque chose qui l’interrompra dans ses méfaits.

Pourquoi la diffusion ne s’est-elle pas arrêtée après la destruction de la salle ?

Les Doyens visent en priorité le Labophase, persuadés qu’il s’agit de la salle contenant la source du message de Vegapunk. Mais le docteur avait très certainement anticipé leur arrivée sur l’île.

Conscient qu’aucune sécurité ne pourrait repousser les membres du Gorosei – la destruction des Pacifistas par un seul des vilains tend à le démontrer – le génie a donc fait en sorte de jouer le temps en les induisant en erreur. Plusieurs théories sur les réseaux sociaux suggéraient déjà que l’enregistrement émettait depuis un autre point, et les spoilers du chapitre 1112 de One Piece semblent les confirmer.

Il est également très probable que faire déplacer tout le Gorosei à Egghead soit une idée de Vegapunk : en les forçant à venir sur l’île, le savant s’assure qu’ils passent à côté de la véritable source du message. Après tout, le fait que ce dernier ait été enregistré dans le pays de la science ne signifie pas qu’il doit absolument être diffusé depuis le même endroit.

