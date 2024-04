My Hero Academia : des épisodes inédits sortiront avant la saison 7

My Hero Academia a bien confirmé la sortie d’épisodes spéciaux avant la grande première de la saison 7 : on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

2024 sera une année chargée pour les fans de My Hero Academia, qui auront droit à une toute nouvelle saison et un film. Mais alors que le printemps a déjà commencé son défilé d’animes tous plus excitants que les autres, la série du studio Bones prend son temps. Heureusement, pour patienter jusqu’à la sortie début mai, le public aura droit à quatre épisodes spéciaux.

L’histoire a pris un tournant sombre depuis ses précédentes saisons, et elle continuera sur cette lignée. En effet, la prochaine volet d’épisodes de My Hero Academia emmènera les spectateurs toujours plus près de l’Acte Final. Car Midoriya Izuku et ses camarades de classe n’auront plus le choix et devront affronter des ennemis de taille dans une ultime bataille.

La saison 7 de My Hero Academia débutera officiellement le 4 mai sur Crunchyroll. Mais avant cela, le public aura droit à 4 épisodes spéciaux, intitulés “Memories“.

Selon le site officiel de l’anime, “My Hero Academia : Memories sera composé de 4 épisodes diffusés le samedi 6 avril à partir de 17h30 [soit 10h30 en France], et la 7e saison de l’anime commencera le 4 mai.“

Le communiqué précise quels services de diffusion pourront proposer les épisodes. Si des sites comme Prime Video ou Netflix apparaissent, Crunchyroll figure aux abonnés absents. La plateforme est pourtant bien chargée du streaming de la série en France : il faudra donc attendre une confirmation de sa part quant à la distribution des épisodes My Hero Academia – Memories.

Ces quatre épisodes spéciaux se présenteront sous forme de récapitulatifs, et seront diffusés de manière hebdomadaire au Japon, à partir du 6 avril et ce, jusqu’au 27. Ils auront pour but de mettre en lumière les saisons précédentes, mais proposeront également des nouveautés.

Quant au film My Hero Academia : You’re Next, il est attendu le 2 août dans les salles japonaises, mais n’a pas encore de date de sortie en France.