My Hero Academia : cet élément du trailer de la saison 7 a mis tous les fans d’accord

My Hero Academia s’apprête à faire son grand retour, et nous avons droit à la traditionnelle vague de trailers et de matériel promotionnel. Le dernier teaser a suscité l’engouement des fans, notamment en offrant un premier aperçu du prochain opening.

Devenu un véritable classique auprès des fans de shonens, My Hero Academia est très certainement l’un des animes les plus populaires de ces dernières années. Il fait ainsi concurrence à d’autres titres très plébiscités par le public, à l’instar de One Piece, Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen, pour ne citer qu’eux.

Les choses vont monter d’un cran dans l’adaptation animée de My Hero Academia, alors que la saison 7 nous plonge plus profondément dans la Saga de l’Acte Final, qui n’est autre que la troisième et dernière saga du manga de Kōhei Horikoshi. Le grand combat entre Midoriya Izuku (aka Deku) et Tomura Shigaraki se rapproche inexorablement, les fans de l’anime étant plus qu’impatients d’assister à cet affrontement.

Une prochaine saison qui s’est d’ailleurs récemment dévoilée au travers d’une bande-annonce inédite, nous permettant ainsi d’avoir un nouvel aperçu de cette septième saison dont un élément en particulier a d’ores et déjà séduit les fans du lycée Yuei.

Les fans déjà sous le charme de l’opening de la saison 7 de My Hero Academia

Alors que la nouvelle bande-annonce sortie hier nous permet d’apercevoir la guerre totale qui se profile entre les héros et le Front de Libération du Paranormal, l’attention des fans semblent s’être concentrée sur un élément du trailer en particulier, à savoir l’opening.

En effet, on peut y entendre le titre “Tagatame”, interprété par l’artiste TK from Ling tosite sigure, qui servira de générique d’ouverture pour cette saison 7.

Une chanson qui a visiblement bien plu aux fans, en témoigne les messages que l’on peut retrouver à son sujet sur Reddit :

“La chanson d’ouverture déchire tout, et j’ai hâte d’entendre la version complète de l’opening. J’ai revu le trailer juste pour écouter la chanson”, a déclaré un internaute sur le réseau social. “Il va absolument falloir qu’ils sortent la version longue de l’opening parce que BORDEL”, a ajouté un autre utilisateur.

My Hero Academia change de génériques à chaque saison, proposant un nouvel opening ainsi qu’un nouvel ending au milieu de chaque saison. Ces chansons ont contribué à ce que la série soit considérée comme l’un des meilleurs animes, parvenant à retranscrire avec brio toute l’énergie que l’on retrouve dans l’œuvre d’Horikoshi.

Par exemple, le titre “Peace Sign” de Kenshi Yonezu, le premier opening de la saison 2, est un morceau plus entraînant, traduisant parfaitement l’ambiance du festival sportif. Mais le premier ending de la saison 5, à savoir “Ashiato” (ou “Footprints”) de The Peggies, renvoit quant à lui de l’ascension de Shigaraki. “Tagatame” reflétera sûrement une énergie plus sombre pour la saison 7, même si ce n’est que temporaire.

En plus de la musique, les performances des seiyū (i.e. : les comédies de doublage) ont également fait parler. En effet, si les fans sont parvenus à ressentir la véritable tension qu’il y a entre All Might, Deku et Shigaraki dans cette bande-annonce, c’est grâce à aux prestations de leurs interprètes, un internaute ayant alors déclaré : “Entendre tous les doubleurs se donner à fond est carrément excitant”.

Mais en attendant la saison 7 de My Hero Academia, qui est prévue pour le 4 mai, voici un aperçu des autres nouveautés avec les animes du mois à ne pas manquer.