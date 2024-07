My Hero Academia : Deku pourrait encore avoir le One For All à la fin

Le plus grand rebondissement de My Hero Academia est survenu lorsque Deku a perdu le One For All lors de la Bataille Finale, mais une récente théorie de fan suggère que le fameux Alter puisse encore être présent en lui.

Midoriya Izuku (aka Deku) a obtenu le One For All au début de My Hero Academia. Son idole, All Might, lui a transmis l’Alter pour lui donner une véritable chance de réaliser son rêve et de devenir ainsi un héros. Depuis lors, il a travaillé jour et nuit pour maîtriser ce puissant pouvoir et s’en montrer digne.

Cependant, il a dû y renoncer lors du combat final contre Tomura Shigaraki. Cela a commencé lorsque le super-vilain a réussi à voler Détection du Danger (l’Alter du quatrième utilisateur du One For All, Hikage Shinomori) à Deku. Cela a conduit Kudo, le deuxième utilisateur du One For All, à élaborer un plan pour transférer de force les autres utilisateurs à Shigaraki afin de le détruire de l’intérieur.

Ainsi, malgré le sentiment horrible de renoncer au cadeau confié par All Might, Deku a transféré tous les Alters des autres utilisateurs à Shigaraki. Cela l’a laissé avec seulement les braises du One For All, similaire à ce que All Might avait après avoir transmis l’Alter à Deku.

Ce fut un moment déprimant pour le personnage et pour les lecteurs. Bien que le jeune héros ne soit pas encore Sans-Alter à ce stade, il devrait très bientôt le devenir lorsque les braises finiront par s’épuiser. Et après un si long voyage, personne ne veut le voir redevenir Sans-Alter.

MANGA Plus

Mais une théorie suggère que Deku a toujours le One For All en lui, même s’il n’est pas sous sa forme finale. Selon la théorie, les braises ne seraient pas la fin de l’Alter, mais le début. En renonçant aux utilisateurs passés, l’Alter serait revenu à son stade primitif, à savoir celui qui s’est manifesté chez Yoichi Shigaraki, le tout premier possesseur du One For All.

Cela signifie donc que l’Alter pourrait se renforcer avec Deku. Et si ce dernier se décide un jour à le transmettre à quelqu’un, l’Alter gagnerait alors en puissance, marquant ainsi le début d’un tout nouveau cycle. Mais certains pourraient alors se demander si cela aurait aussi pu arriver aux braises du One For All résidant en All Might. On peut penser que contrairement à Deku, l’ancien symbole de la paix avait subi des blessures trop importantes suite à son combat avec All For One pour pouvoir cultiver ce pouvoir comme il se doit.

Car pour rappel, c’est justement à cause de ses blessures qu’All Might a dû passer le flambeau du One For All, ne pouvant plus supporter la puissance de l’Alter. Mais étant donné que Deku est encore jeune et en forme, on peut supposer qu’il a le potentiel pour développer sa puissance, tirant notamment parti de son incroyable détermination.

« Ce qui est intéressant, c’est que Deku n’a pas dit que ses braises s’affaiblissaient. Lorsque All Might avait les braises, il disait constamment que ses braises s’affaiblissaient et que sa limite de temps diminuait », a commenté un utilisateur sur Reddit. « J’ai l’impression que nous pourrions avoir l’inverse où les braises de Deku seraient révélées comme devenant plus fortes. »

« Cultiver la force, un pour tous, encore et encore », a ajouté un autre.

« Deku avait un an de temps de stockage, en plus des multiples vies que One For All avait déjà atteint. En l’utilisant prudemment, je crois que Deku sera capable de gérer ce qu’il lui reste – même avec quelques coups d’éclats occasionnels – pour les années à venir », a ajouté un troisième.

My Hero Academia n’est plus qu’à deux chapitres de la fin : le chapitre 429 et le chapitre 430. Nous devrions donc savoir si Deku a encore son Alter dans l’un de ces deux chapitres.

En attendant, découvrez pourquoi l’épisode 12 de la saison 7 de My Hero Academia est retardé et pourquoi les fans sont en colère à cause du cliffhanger du chapitre 428.