My Hero Academia : cette référence à One Punch Man passée inaperçue dans le chapitre 424

Tatsumaki de One Punch Man a fait un petit caméo dans le chapitre 424 de My Hero Academia que vous avez peut-être raté.

My Hero Academia se termine bientôt après avoir conclu son dernier arc dans le chapitre 423. Le manga a commencé son épilogue dans le chapitre 424 et nous a donné un aperçu des conséquences de la terrifiante Bataille Finale contre All For One et Tomura Shigaraki.

Suite à l’affrontement avec les super-vilains, le Japon a été laissé en ruines. Les bâtiments ont été détruits et de nombreuses personnes ont été tués et blessés. Mais maintenant que la menace que représentaient les super-vilains s’est estompée, le pays se remet sur pied, lentement mais sûrement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Héros Pros encore en état ont alors rejoint les civils dans cet effort collectif. Même des héros d’autres pays sont venus au Japon pour prêter main forte. Et c’est justement dans l’une de ces scènes que l’on peut apercevoir une petite silhouette flottant dans les airs pendant qu’elle répare un bâtiment, et qui n’est pas sans rappeler celle de Tatsumaki dans One Punch Man.

La silhouette, située en haut à gauche de la case de gauche, est trop petite pour la montrer correctement. Mais sa robe emblématique et ses pouvoirs télékinétiques suggèrent fortement qu’il s’agit bel et bien de Tatsumaki, l’héroïne de classe S que l’on surnomme la Tornade Tragique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

Pour ceux qui ne le savent pas, Tatsumaki est un personnage majeur dans One Punch Man. Elle est également l’une des plus puissantes, possédant des capacités psychiques inégalées, incluant entre autres le vol, la télékinésie, la télépathie et les barrières psychiques, lui permettant ainsi de se positionner à la deuxième place parmi les héros de classe S, juste derrière Blast.

Bien que cela n’ait jamais été explicitement abordé dans My Hero Academia, la présence de Tatsumaki dans la série a beaucoup de sens. My Hero Academia et One Punch Man sont tous deux des œuvres dans le thème des super-héros, partageant alors de nombreuses similitudes. On peut donc comprendre pourquoi Kohei Horikoshi a voulu faire un petit clin d’œil au manga de ONE, en permettant à Tatsumaki de venir en aide à ses collègues héros.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les fans de My Hero Academia pensent que Shigaraki va revenir dans le chapitre 425

L’article continue après la publicité

Le manga One Punch Man est actuellement en pause et reviendra fin août. Quant à My Hero Academia, le manga devrait se conclure cet été. Il prendra une ultime pause après le chapitre 427, avant de se terminer définitivement le 5 août.

Pour plus d’informations, consultez les 5 questions auxquelles My Hero Academia doit répondre avant sa fin, ou encore quel est ce super-vilain disparu qui va revenir dans le chapitre 427 du manga.