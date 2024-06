Dans quel ordre regarder Haikyu!! ? Anime, OAV et films

Haikyu!! a trouvé son public dès ses premiers épisodes, mais l’anime ne s’est pas contenté de quelques saisons : on vous aide à vous y retrouver entre les différents épisodes, OAV et films.

C’est en 2014 que Haikyu!! a démarré sa diffusion sur petit écran, et les spectateurs se sont vite pris d’affection pour les personnages et l’histoire de l’anime, portés par une animation experte. Forte de son succès, l’adaptation du manga de Haruichi Furudate a été renouvelée pour différentes saisons, et est même allée jusqu’à se faire une toile avec le long-métrage Haikyû !! La guerre des poubelles, sorti le 12 juin 2024 au cinéma.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On y suit Shôyô Hinata, un lycéen aux rêves de volleyball aussi démesurés que son gabarit est petit. Mais loin de se laisser abattre face aux remarques ou aux refus, le héros parvient à suivre les traces d’un joueur légendaire qui l’a précédé, surnommé le “Petit Géant”, et réussit à prouver qu’il est parfaitement capable de surpasser ses adversaires, même les plus grands.

Alors que le film Haikyû !! La guerre des poubelles a démarré ses projections dans les salles françaises, les spectateurs pourraient avoir besoin de (re)découvrir le reste de l’anime. Et pour bien s’y retrouver, on vous explique quel est l’ordre de visionnage optimal de Haikyu!!

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En tout, l’adaptation du manga compte quatre saisons et un film. Il est conseillé de commencer par l’anime et de terminer sur Haikyû !! La guerre des poubelles, au cinéma depuis le 12 juin 2024 en France.

H.Furudate/shueisha/crunchyroll

Voici le récapitulatif complet des différents épisodes, OAV et film de Haikyu!! :

Haikyu!! – Saison 1, 25 épisodes

OAV 1 : “Lev Genzan !“

Haikyu!! – Saison 2, Épisodes 1 à 3

OAV 2 : “VS. Échec des notes” (ou “VS. Akaten“)

Haikyu!! – Saison 2, Épisodes 4 à 25

Haikyu!! – Saison 3, 10 épisodes

Haikyu!! LAND VS. AIR – OAV en deux parties : “La terre vs le ciel” puis “La trajectoire du ballon“

Haikyu!! – Saison 4 “To the Top” (saison de 25 épisodes, en deux parties)

Haikyû !! La guerre des poubelles – film

Haikyu!! – Saison 1

La première saison de Haikyu!! permet de présenter Shôyô Hinata et Tobio Kageyama, qui seront les deux principaux personnages de la série.

crunchyroll

On découvre le rêve de Hinata malgré sa taille jugée trop petite pour concourir au volley. Ce qui n’arrête pas le garçon, qui tient à suivre les traces du Petit Géant et participer lui aussi à un tournoi national – et le gagner, tant qu’à faire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La première saison comporte 25 épisodes en tout et adapte deux arcs du manga Haikyu!!, à savoir celui de la formation de l’équipe de Karasuno et celui de l’Interhigh. Elle permet aussi de présenter d’autres personnages qui auront leur importance tout au long de la série, comme Oikawa, Kenma ou Aone.

OAV 1 : “Lev Haiba !“

Premier OAV de l’anime, “Lev Haiba !” (ou “Lev Genzan !“) se situe chronologiquement entre les saisons 1 et 2 de Haikyu!!, mais n’est pas une adaptation du manga.

crunchyroll

Il s’intéresse davantage aux membres de l’équipe Nekoma qu’à ceux de Karasuno, et a été diffusé à l’occasion de la Jump Festa de la Shueisha, en 2014. L’épisode a ensuite été rendu disponible dans une édition limitée de DVD.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’histoire se concentre sur l’équipe de Nekoma alors qu’elle accueille un nouveau membre : l’étudiant russe et extrêmement grand Lev, qui aspire à devenir as. L’épisode ne contenant rien de crucial, l’OAV n’est pas indispensable pour comprendre le reste de la série.

Haikyu!! – Saison 2, Épisodes 1 à 3

La saison 2 de Haikyu!! reprend exactement là où la première s’était arrêtée. Après leur passage au tournoi de l’Interhigh, les joueurs de Karasuno s’apprêtent à se rendre à un camp d’entraînement à Tokyo.

Mais un nouvel obstacle va se dresser sur leur chemin : les résultats scolaires de certains membres de leur équipe. Car pour avoir le droit d’aller au camp, les notes des lycéens doivent être bonnes, ce qui n’est pas gagné pour tout le monde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

OAV 2 : “VS. Échec des notes” (ou “VS. Akaten“)

crunchyroll

Avant de continuer sur la saison 2 de Haikyu!!, il est possible de faire une pause directement après l’épisode 3 pour regarder le nouvel OAV “VS. Akaten“, lui aussi dévoilé à l’occasion de la Jump Festa, cette fois en 2015, pour ensuite se retrouver en édition DVD limitée.

Les spectateurs y découvrent comment les élèves de l’équipe Karasuno se débrouillent pour augmenter leur moyenne, recourant à des moyens peu conventionnels. Les frasques des plus turbulents et l’exaspération des autres sont un régal à regarder, mais n’ajoutent rien de particulier à l’histoire : passer outre n’impactera donc pas votre expérience sur Haikyu!!

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Haikyu!! – Saison 2, Épisodes 4 à 25

Hinata et Kageyama feront de leur mieux pour perfectionner leur duo et leur frappe tendue dans la suite de la saison 2 de Haikyu!!, à l’occasion du camp d’entraînement.

Cette saison 2 compte elle aussi 25 épisodes, et couvre l’arc de Tokyo et la majeure partie des éliminatoires pour le tournoi de printemps. Encore une fois, l’équipe de Karasuno pourra faire face à d’autres personnages passionnants, dans des matchs palpitants.

Haikyu!! – Saison 3

La saison 3 brise les codes de l’anime, en se concentrant sur un seul match : celui de la finale des éliminatoires pour le tournoi national de printemps.

crunchyroll

Ce qui explique également les 10 épisodes de la saison, là où les autres en comptent toujours 25. Mais ce chapitre n’en est pas moins intense, puisque nos héros se retrouvent face à l’une des équipes les plus puissantes du Japon. Sans compter que la victoire signifie une qualification pour le tournoi national de printemps !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est aussi durant ce match que l’anime délaisse un peu le duo dévastateur de Kageyama et Hinata pour faire la part belle à d’autres personnages, mettant notamment plus en avant Kei Tsukishima qui va se montrer exemplaire face aux redoutables joueurs de Shiratori Zawa.

Haikyu!! LAND VS. AIR – OAV en deux parties

LAND VS. AIR regroupe deux OAV : “La terre vs le ciel” et “La trajectoire du ballon“.

Il se concentre sur les spécialités des joueurs, qui apprécient généralement soit les attaques dans les airs, soit les réceptions au sol. Loin d’être indispensable pour suivre le reste de la série, ce duo d’épisodes vous offrira toutefois de nouvelles scènes avec des joueurs d’autres équipes que Karasuno.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Haikyu!! – Saison 4 “To the Top“

La saison 4 de Haikyu!! montre les conséquences du match contre Shiratori Zawa, et les efforts de l’équipe de Karasuno pour se préparer au tournoi national.

crunchyroll

Alors que Kei Tsukishima a été recruté pour un camp d’entraînement visant à augmenter le niveau des prochaines générations du Japon, Tobio Kageyama a décroché le gros lot et est inscrit pour un camp autrement plus sérieux : celui des Youth du Japon, qui permet de former les potentiels futurs joueurs de l’équipe nationale. Quant à Hinata, jaloux de ne pas avoir été remarqué comme ses camarades, il s’incrustera aux entraînements de Tsukishima, quitte à jouer les ramasseurs de balles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La première partie de la saison 4 compte 13 épisodes et se termine avant le match de Karasuno contre Inarizaki. L’affrontement est ensuite montré en détail dans la deuxième partie, qui compte quant à elle 12 épisodes.

Haikyû !! La guerre des poubelles

Haruichi Furudate/Shueisha, Haikyuu Production Committee, MBS

Le nouveau film, Haikyû !! La guerre des poubelles, suit le parcours de Karasuno après la victoire contre Inarizaki dans la saison 4.

Il est l’occasion pour les héros de faire honneur à une promesse de longue date, en affrontant les joueurs de l’équipe Nekoma dans un tournoi officiel. Sorti le 12 juin 2024 dans les salles françaises, il n’a à ce stade pas encore de date de diffusion en streaming.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Haikyu!! Final – Partie 2

Haruichi Furudate/Shueisha

Haikyû !! La guerre des poubelles est en réalité la première partie du final de l’adaptation en anime, il faudra donc découvrir la suite dans une partie 2, elle aussi sous forme de long-métrage.

Déjà annoncé, le film proposera la suite du tournoi national de printemps. Le prochain match de Karasuno a déjà été teasé dans la scène post-générique de La guerre des poubelles – mais nous n’en dirons pas davantage ici pour éviter de spoiler la suite de l’anime.

Où regarder l’anime Haikyu!! en streaming ?

Tous les épisodes de Haikyu!! sont disponibles sur Crunchyroll, qui est également en charge de la diffusion du film La guerre des poubelles, en salle depuis le 12 juin 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, le long-métrage sera lui aussi à regarder sur la plateforme de streaming une fois son parcours au cinéma terminé. En revanche, aucune date n’a encore été annoncée à ce stade pour le retrouver sur petit écran.

Les OAV de LAND VS. AIR sont également disponibles sur Crunchyroll, mais pas les autres.

Et si Haikyu!! ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter la liste des animes qui sortent ce mois-ci en streaming, ou aller voir notre top 15 des nouveautés de l’été 2024 à ne pas manquer.