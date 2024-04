Comment My Hero Academia a ouvert la voie à Jujutsu Kaisen

Alors que les fans attendent la saison 7 de My Hero Academia, l’anime semble être l’un des titres les plus plébiscités à travers le monde, à tel point qu’il aurait même permis à certains titres très populaires comme par exemple Jujutsu Kaisen de trouver un public plus large.

Nul doute que My Hero Academia fait partie des shonens les plus populaires de ces dernières années. Et si le manga de Kōhei Horikoshi est si populaire, c’est en partie grâce à son adaptation animée lancée en 2016. Produite par le studio Bones, l’arrivée de Deku et des autres élèves du lycée Yuei sur nos écrans a joué un rôle dans le regain d’intérêt général pour les animes.

Depuis, d’autres franchises ont atteint des niveaux de popularité impressionnants. On pensera bien évidemment à Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou encore Chainsaw Man, pour ne citer qu’eux. Autant de titres qui ont défrayé la chronique et qui continuent d’attirer et de séduire toujours plus de fans. Mais selon la Toho, cela n’aurait vraisemblablement pas été possible sans My Hero Academia, ou en tout cas cela aurait été plus difficile.

“[Les compagnies de distribution globales] voulaient désespérément mettre la main sur My Hero Academia”, raconte Hiroyasu Matsuoka, PDG de Toho, auprès de VIPO. “Nous avons remarqué que les distributeurs augmentaient leurs offres alors que les précédentes étaient encore en cours d’évaluation. De plus, des entreprises concurrentes entraient également sur le marché et faisaient davantage monter les prix avec des chiffres impressionnants.”

Selon Hiroyasu, My Hero Academia a permis à Toho de voir le potentiel de leurs franchises à l’international, les poussant ainsi vers de nouvelles opportunités.

“Bien sûr, nous devions encore nous occuper du marché domestique, donc étant donné notre motivation à étendre l’anime à l’étranger, nous n’avons pas manqué l’actuel boom de l’anime”, déclare-t-il. “Nous avions déjà construit un réseau, nous étions donc en mesure de superviser des titres tels que Jujutsu Kaisen, Frieren : Beyond Journey’s End et Les Carnets de l’apothicaire.”

Ce n’est pas la première fois que Hiroyasu parle de l’influence de My Hero Academia au niveau mondial. Lors d’un entretien avec Forbes Japan en fin d’année dernière, le PDG de Toho avait déjà expliqué que l’anime avait marqué un tournant dans l’industrie, étant alors plébiscité par de nombreuses plateformes de streaming étrangères.

Toutefois, cette popularité croissante a également un coût. En effet, Hiroyasu avait également révélé que My Hero Academia était un titre très prisé par les pirates informatiques, faisant l’objet de nombreux téléchargements illégaux. Par exemple, la dernière saison de My Hero Academia, à savoir la saison 6 sortie entre fin 2022 et 2023, n’était autre que la 5e série la plus piratée au monde l’année dernière, surpassant ainsi certains animes pourtant très populaires, tel que One Piece, mais aussi des séries plus “grand public”, à l’instar de Stranger Things.

Aujourd’hui, les animes font désormais partie intégrante de la culture populaire contemporaine, et ce dans de nombreux pays du globe. On peut le voir avec le succès rencontré par certaines nouveautés, l’adaptation animée de Solo Leveling étant très certainement le dernier exemple le plus parlant. Par ailleurs, la hype autour de certains long-métrages tels que The First Slam Dunk et Haikyu!! The Dumpster Battle prouvent également qu’il y a un véritable intérêt pour les films d’animation nippons.

En tout cas une chose est sûre, 2024 est une belle année pour les fans de My Hero Academia, qui vont pouvoir découvrir la suite de l’anime avec la saison 7, mais qui pourront également retrouver une version maléfique d’All Might dans un tout nouveau film, intitulé My Hero Academia : You’re Next.