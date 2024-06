Le titre du chapitre 424 de My Hero Academia est “Épilogue” : doit-on comprendre qu’il s’agit du dernier chapitre du manga super-héroïque ?

Cela fait déjà dix ans que My Hero Academia existe, et la franchise n’a jamais baissé en qualité, donnant l’exemple pour toute une nouvelle génération de mangas dans le genre du shonen. Mais alors que les lecteurs se sont habitués à suivre les sorties régulières des chapitres, la Bataille Finale a enfin atteint son climax. Au point que le chapitre 424 soit appelé “Épilogue“.

Un titre logique, si l’on prend en compte les récents événements du manga de Kohei Horikoshi : le conflit semble s’être achevé, de nombreux arcs narratifs de personnages ont eu droit à leur dénouement, et les deux grands antagonistes ont été défaits. All For One a disparu, suivi de près par Shigaraki, et il ne reste plus que quelques intrigues plus générales à boucler. Alors, le chapitre 424 intitulé “Épilogue” sera-t-il le tout dernier de l’histoire de Deku et compagnie ?

Le chapitre 424 de My Hero Academia est-il le dernier du manga ?

Non, le chapitre 424 ne sera pas le dernier de My Hero Academia : il y en aura encore après lui.

Le titre du chapitre peut prêter à confusion, mais le manga a encore du chemin à parcourir avant que l’auteur ne remplace le célèbe “à suivre” par “fin”.

Dans les mangas suivant un rythme sériel, l’épilogue n’a pas à se résumer en un seul chapitre. Et pour une œuvre aussi longue que My Hero Academia, il serait bien difficile, voire impossible, de conclure une histoire vieille de dix ans en seulement une quinzaine de pages.

En revanche, le prochain chapitre confirmera bien le sort de Shigaraki, l’un des personnages les plus importants du manga. Une mise à jour bienvenue, puisque le chapitre 423 se contentait de le faire disparaître sans trop donner d’explication supplémentaire. Pour le reste des personnages dont l’histoire ne serait pas encore achevée, il faudra attendre encore un peu.

Le titre “Épilogue” se rapporte donc plutôt à un arc de conclusion qu’à un seul et unique chapitre. Un postulat que l’on retrouve chez l’auteur en personne à la fin du 424 de My Hero Academia : “Les conventions d’écriture disent que la conclusion d’une histoire doit être brève, mais ce n’est pas le type de manga qui peut s’achever immédiatement après la fin des combats. Donc je vais continuer un peu.“

Le chapitre 424 de My Hero Academia sera publié le 2 juin 2024. Le manga n’étant pas en pause la semaine du chapitre 424, le chapitre 425 sortira le 9 juin 2024. Il devrait montrer Deku sur le chemin du retour pour Yuei en compagnie de ses camarades de la seconde-A.

