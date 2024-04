Kaiju No. 8 Épisode 2 : Date de sortie, premières images et spoilers

Kaiju No. 8 a enfin fait ses débuts, et nous a déjà présenté deux personnages importants, mais l’épisode 2 lèvera le voile sur le reste du casting : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait.

Entrer dans les Forces de Défense n’est pas donné à n’importe qui, et le héros de Kaiju No. 8 peut le confirmer : Kafka Hibino rêve de se battre aux côtés de ces soldats spéciaux pour casser du kaiju, mais n’a jamais réussi à passer l’examen, contrairement à son amie d’enfance Mina Ashiro. Le voilà donc réduit à nettoyer les carcasses des monstres géants après le passage des unités d’élite.

Toutefois, la fin du premier épisode offrait un rebondissement surprenant : après avoir juré de combattre le fléau que représentent les bêtes étranges qui s’en prennent au Japon, Kafka Hibino s’est retrouvé transformé… en kaiju ! L’anime nous laissait sur un cliffhanger, alors qu’un gentil monsieur lançait l’alerte, mettant le personnage principal dans une situation inconfortable et le forçant à fuir les Forces de Défense.

Pas de panique cependant : la suite ne va plus tarder. Date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 2 de Kaiju No. 8.

L’épisode 2 de Kaiju No. 8 sera disponible le 20 avril 2024 sur Crunchyroll. Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 17h30 en version sous-titrée pour ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera diffusée à partir de 18h le même jour.

Spoilers et premières images de Kaiju No. 8

Kafka n’en a pas fini avec ses péripéties face aux kaijus : il va devoir fuir de l’hôpital, mais aussi s’adapter à sa nouvelle transformation.

Le site officiel de Kaiju No. 8 présente le prochain épisode ainsi : “Kafka, qui a été parasité par un mystérieux petit monstre et s’est transformé en monstre lui-même, craint d’être abattu par les Forces de Défense et s’enfuit de l’hôpital avec Reno. Ils découvrent alors une mère et son enfant attaqués par un yoju. Sans tenir compte du danger, Kafka affronte le monstre et lance un coup de poing de toutes ses forces.“

Le combat tournera très vite en faveur du héros, mais il aura beaucoup de mal à rassurer la petite fille et devra compter sur Reno pour s’occuper d’elle. La vision de l’enfant va néanmoins rappeler des souvenirs au protagoniste, souvenirs qui finiront de le convaincre de s’engager dans les Forces de Défense pour rester aux côtés de son amie d’enfance.

Plus tard, Reno et Kafka recevront leur lettre d’admission après avoir réussi la première phase du concours. Ils pourront donc participer à la phase 2 : c’est là qu’ils feront la rencontre de Kikoru Shinomiya, une jeune prodige présente elle aussi pour l’examen.

Et si attendre jusqu’au 20 avril est trop difficile pour vous, on a là une liste d’animes similaires à Kaiju No. 8 qui devraient vous plaire.