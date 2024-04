Jujutsu Kaisen : Gojo aurait pu empêcher le Drame de Shibuya selon les fans

Un retour sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen a amené les fans à remarquer qu’un simple geste de Gojo aurait pu éviter le Drame de Shibuya.

Le Drame de Shibuya est l’un des événements les plus déchirants et impactants de Jujutsu Kaisen, qui marque clairement un tournant majeur dans le manga de Gege Akutami. Tout a commencé lorsque Kenjaku et les fléaux de classe S ont conspiré pour enfermer Satoru Gojo dans la Lisière du Supplice le 31 octobre.

Suite à cela, de nombreux événements macabres se sont déroulés à Shibuya. L’arc du Drame de Shibuya a présenté certaines des morts les plus douloureuses de Jujutsu Kaisen, mais aussi certains des meilleurs combats. Dans cet arc, Sukuna a pris le contrôle du corps de Yuji après que ce dernier a ingurgité plusieurs de ses doigts d’un coup. Après s’être retrouvé aux commandes, le roi des fléaux a massacré de nombreuses personnes et détruit la moitié de Shibuya.

Les fans de Jujutsu Kaisen estiment alors que Gojo aurait pu éviter l’issue tragique du Drame de Shibuya avec un simple geste. Lorsque l’exorciste de classe S a été acculé par Jogo, Hanami, Mahito et Choso, il a en effet refusé de lancer son Extension du Territoire, afin de préserver la vie des civils présents sur place.

À la place, Gojo s’est retrouvé scellé, Sukuna a pris le contrôle du corps de Yuji, menant à la mort de nombreux personnages dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Si le Possesseur du Sixième Œil avait utilisé sa Sphère de l’Espace Infini, ses adversaires auraient pourtant été tués sur le champ. Car aucun fléau, à part Sukuna, n’a la puissance de résister à l’Extension du Territoire de Gojo.

Si le Territoire de Gojo avait tué les fléaux de classe S à ce moment-là, beaucoup de tragédies auraient pu être évitées. Pour commencer, il n’aurait pas été enfermé par Kenjaku. De plus, le fait que Gojo tue Jogo signifie que Sukuna n’aurait pas pu prendre le contrôle de Yuji et ainsi détruire la moitié de Shibuya. Cela aurait également empêché la mort de Nanami. En effet, la mort de Mahito des mains de Gojo aurait non seulement empêché la disparition de son collègue, mais également les blessures infligées à Nobara, qui ont laissé cette dernière dans un état critique.

La compassion de Gojo, bien que noble, a finalement conduit à de nombreuses tragédies, et c’est là que réside l’ironie de Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo, en tant qu’exorciste le plus fort des temps modernes, est un personnage qui n’est pas étroitement lié par la moralité et la compassion.

Il est arrogant, suffisant et centré sur lui-même. Mais il y a aussi une immense bonté en lui qui l’a poussé à épargner la vie des non-exorcistes, semant sans le savoir le chaos à Shibuya. Toutefois, s’il avait utilisé son Extension du Territoire, il ne serait probablement plus resté le même et aurait très bien pu succomber aux ténèbres qui sommeillent en lui, devenant un autre Sukuna.

“Les fléaux seraient morts, Gojo confisquerait les doigts, Kenjaku prendrait la fuite, Nanami serait en vie, le gars Zenin serait en vie, le massacre Zenin n’aurait pas lieu, Sukuna ne pourrait pas faire de ravages, le Drame de Shibuya deviendrait le Désagrément de Shibuya. Cependant, Gojo est déjà détaché des gens tel qu’il est, cela pourrait commencer à le pousser à bout,” a écrit un utilisateur sur Reddit, résumant les conséquences de l’utilisation de son Territoire dans un commentaire.

“Il aurait été le méchant, et nous n’aurions pas eu à faire à Sukuna,” dit un autre fan.

Que Gojo ait pu ou non éviter toutes les conséquences du Drame de Shibuya restera toujours sujet à débats. Mais c’est parce qu’il a choisi d’épargner la vie des non-exorcistes qu’il est resté le personnage que les fans connaissent et aiment.