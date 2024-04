Jujutsu Kaisen : les 10 personnages les plus puissants vaincus par Sukuna

Sukuna est actuellement l’antagoniste le plus puissant dans Jujutsu Kaisen, voici donc une liste des dix personnages les plus forts qui ont été vaincus jusqu’à présent par le Roi des Fléaux.

Bien qu’il soit le principal antagoniste de Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna reste entouré de mystère. Considéré comme “Le Plus Grand Exorciste de l’Histoire”, celui que l’on surnomme désormais le Roi des Fléaux était à l’origine un humain il y a de cela plus de 1000 ans. Même aujourd’hui, Gege Akutami ne nous a pas encore révélé son véritable nom, son passé, sa défaite contre les exorcistes de l’ère Heian, ou encore les détails de son sort inné.

Néanmoins, nous savons qu’il est l’un des personnages les plus redoutables de l’œuvre. Sukuna est une véritable calamité personnifiée, et il a prouvé à maintes reprises qu’il est inarrêtable. Il a tué des milliers de personnes dans l’histoire, y compris des exorcistes, des fléaux, et même des humains innocents.

Depuis le début du récit, les fans ont pu assister à plusieurs combats épiques mettant en scène Sukuna. Il apparaît toujours à des moments inattendus pour voler la vedette au protagoniste. Attention : cet article contient des spoilers sur le manga Jujutsu Kaisen !

10. Atsuya Kusakabe

Chapitre 254

crunchyroll

Les pouvoirs de Kusakabe sont restés cachés pendant longtemps, jusqu’à ce que le chapitre 253 de Jujutsu Kaisen nous révèle qu’il est le plus puissant des exorcistes de classe 1. Et alors que Sukuna enchaînait les victoires face aux exorcistes, c’est Kusakabe qui va finalement se mesurer au Roi des Fléaux.

Mais bien qu’il ait donné son maximum, cela était loin d’être suffisant pour rivaliser avec l’incroyable puissance de Sukuna, qui va se débarrasser de Kusakabe sans le moindre effort. Leur combat ne va durer qu’un seul chapitre, dans lequel on retrouvait des flashbacks.

9. Ryu Ishigori

Chapitre 216

MANGA Plus

Ryu Ishigori est un ancien exorciste qui vivait il y a de cela 400 ans, et qui va être incarné dans un nouveau corps lors de la Traque Meurtrière. Il possède une technique innée puissante et peut également avoir recours à l’Extension du Territoire. On a notamment pu avoir un aperçu de ses capacités lors de son affrontement avec Yuta Okkotsu et Takako Uro. Néanmoins, Ryu sera facilement éliminé par Sukuna.

Après avoir effectué le rituel du Bain, Sukuna va faire la rencontre de Ryu et va lui demander de s’écarter. Bien qu’il soit terrorisé, Ryu va quand même essayer de s’en prendre au Roi des Fléaux, recevant ainsi une énorme entaille sur la poitrine. Sukuna sera alors impressionné qu’il ait survécu à cela, mais la seconde attaque, bien plus puissante, aura finalement raison de lui.

8. Jogo

Chapitre 116

crunchyroll

Personne n’a plus apprécié l’arc du Drame de Shibuya que Sukuna. Après tout, cela lui a non seulement permis d’ingurgiter 15 de ses doigts et ainsi permettre à la conscience du Roi des Fléaux de s’éveiller, mais il a également pu laisser libre cours à ses envies destructrices en ravageant une partie de la capitale nippone. Peu après le réveil de Sukuna, ce dernier va combattre Jogo, mais ce fléau qui est pourtant de classe S ne pourra rien faire face à son écrasante puissance.

Le Roi des Fléaux utilise la Flèche de Feu pour battre Jogo à son propre jeu. Toutefois, Sukuna va reconnaitre la force de Jogo et lui dit qu’il devrait être fier de sa puissance.

7. Hajime Kashimo

Chapitre 238

Shueisha

Kashimo et Sukuna appartenaient à des ères différentes, mais cela ne l’a pas empêché de vouloir combattre le Roi des Fléaux. Kashimo, aussi connu sous le nom du Dieu de la Foudre, était également l’un des exorcistes les plus forts de son époque et vivait pour affronter de puissants adversaires. Son souhait de se mesurer à Sukuna s’est finalement réalisé lorsqu’il a été incarné pendant la Traque Meurtrière.

Kashimo avait déjà déclaré qu’il combattrait Sukuna si Gojo perdait. Et dès que Gojo a été vaincu, Kashimo a eu sa chance. Sukuna révèle alors son atout en se réincarnant sous sa véritable forme et le bat beaucoup trop facilement.

6. Yorozu

Chapitre 219

MANGA Plus

Yorozu était aussi une exorciste ayant vécu à l’ère Heian et était obsédé par Sukuna. Elle a été incarnée dans le corps de Tsumiki Fushiguro, et Sukuna a alors eu l’opportunité idéale pour détruire l’âme de Megumi une bonne fois pour toutes. Elle n’a pas joué un grand rôle et n’a été utilisée par Sukuna que pour ses plans.

Il savait que Megumi avait la capacité de devenir une “cage”, tout comme Yuji. Ainsi, il attendait le bon moment pour mettre son plan à exécution. Sukuna a utilisé la technique de Megumi pour tuer Tsumiki, ce qui a réussi à supprimer Megumi. Le rituel du Bain était alors le coup de grâce.

5. Hiromi Higuruma

Chapitre 247

manga plus

Higuruma est un non-exorciste ayant été éveillé pour la Traque Meurtrière. Il a d’abord combattu Yuji puis s’est joint aux exorcistes dans leur bataille finale contre Sukuna. Il était incroyablement puissant et était considéré comme un génie, ayant atteint un niveau équivalent à celui d’un exorciste de classe 1 et ce à peine quelques jours après l’éclosion de ses pouvoirs. Même Sukuna était impressionné par le niveau de force qu’il avait acquis en une si courte période.

Bien que très puissant, le niveau d’Higuruma était encore loin de celui de Sukuna, et il le savait. Il était prêt à se sacrifier pour remplir son “rôle”. Higuruma meurt dans le chapitre 247, confiant sa volonté à Yuji. La mort de Higuruma fait écho à celle de Nanami, forçant Yuji à revivre le même traumatisme. Par ailleurs, en dehors Gojo, Higuruma pourrait bien être l’un des rares personnages dont le talent a été reconnu par Sukuna.

Hana Kurusu (l’Ange)

Chapitre 214

MANGA Plus

Hana Kurusu est vivante. Elle a été sévèrement amochée par Sukuna, mais au moins elle est encore en vie, grâce à Shoko. Poussée par la colère après avoir vu Sukuna prendre le contrôle du corps de Megumi, elle était en réalité assez proche de vaincre le Roi des Fléaux.

Cependant, Sukuna a trompé Kurusu en lui faisant croire que Megumi avait repris le contrôle de son corps, juste pour se rapprocher d’elle. Le Roi des Fléaux a attendu d’être suffisamment proche et que Kurusu désactive sa technique, profitant alors de l’occasion qui lui était offerte pour la blesser grièvement.

3. Yuta Okkotsu

Chapitre 251

crunchyroll

Yuta est actuellement l’un des rares exorcistes de classe S restants dans Jujutsu Kaisen. Il a d’abord tué Kenjaku puis s’est rapidement joint à la bataille contre Sukuna pour soutenir Yuji. Yuta et Yuji ont combattu ensemble le Roi des Fléaux. Il a même révélé son Extension du Territoire. Le combat était intense, mais Yuta savait qu’ils auraient été tués s’il n’y avait pas eu Gojo pour affaiblir l’émanation d’énergie occulte de Sukuna.

Yuta a été gravement blessé dans la bataille tout en ouvrant la voie à Maki pour qu’elle puisse se faufiler derrière le Roi des Fléaux. Ses blessures étaient trop graves, et Rika l’a emmené chez Shoko en pleurant à chaudes larmes. Le combat continue, mais nous attendons encore son retour.

2. Makora

Chapitre 119

crunchyroll

L’affrontement entre Sukuna et Makora est probablement l’un des moments les plus fous dans Jujutsu Kaisen, tant dans le manga que dans l’anime. Ce dernier a même eu droit à une version longue du combat. Megumi n’a jamais été capable de contrôler Makora, et il savait qu’il mourrait s’il invoquait le fameux Général Céleste Impie.

Cependant, il a commencé un rituel d’invocation pour vaincre Haruta Shigemo à Shibuya, étant ainsi prêt à se sacrifier pour l’emporter face au maître des fléaux. Sukuna a senti la présence de Makora et a vaincu le Shikigami (ou Familiers en VF) pour sauver la vie de Megumi. Cela lui a également permis de prendre le contrôle de Makora et de l’utiliser dans sa bataille contre Gojo.

1. Satoru Gojo

Chapitre 236

Crunchyroll

Le combat le plus intense dans Jujutsu Kaisen est sans aucun doute celui opposant Gojo et Sukuna, surnommé “la bataille des plus forts”. Les fans attendaient depuis longtemps cet affrontement, et il a commencé peu après que Gojo ait été libéré. À ce moment-là, Sukuna avait pris le contrôle du corps de Megumi.

Le combat a duré 14 chapitres et a inclus plusieurs moments palpitants. Au début, il semblait qu’ils étaient à égalité. Mais dans le chapitre 236, Gojo a révélé que Sukuna n’était même pas à pleine puissance. La bataille s’est finalement terminée par la victoire de Sukuna et la mort de Gojo.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez quel est ce détail dans l’anime Jujutsu Kaisen pour lequel les fans ont salué le travail de MAPPA.