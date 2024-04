Jujutsu Kaisen : explication du nouveau sort de Yuji

MANGA Plus

Le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen a confirmé que Yuji Itadori pouvait désormais utiliser plusieurs sorts, dont un en particulier qui provient de Sukuna lui-même. Petite explication sur son fonctionnement.

Un des chapitres les plus surprenants de Jujutsu Kaisen a récemment été publié, levant notamment le voile sur le lien entre Yuji et Sukuna ainsi que le fait qu’ils partagent la même technique. Uraume avait déjà remarqué des similitudes entre Yuji et Sukuna. Le chapitre 257 débute par un bref flashback durant lequel Sukuna révèle avoir dévoré son jumeau dans le ventre de leur mère. Cela confirme également la théorie populaire selon laquelle Sukuna serait un jumeau conjoint.

Yuji Itadori rappelle à Sukuna l’âme de son jumeau puisque son père, Kenjaku, est l’incarnation de cette âme. Kenjaku a possédé le corps de Kaori Itadori et a eu un enfant avec Jin Itadori dans le cadre d’un plan élaboré. Kenjaku a même scellé un doigt à l’intérieur de Yuji pour le préparer comme réceptacle.

Yuji a grandi sans rien savoir de sa naissance ni de ses parents. Cela fait de Sukuna l’oncle spirituel de Yuji dans un certain sens. Outre cette connexion, ils partagent également la même technique, “Mizushi” en version originale (que l’on pourrait traduire par “autel” ou “sanctuaire”), mais cela est dû au fait que Yuji a précédemment été le réceptacle de Sukuna.

Quel est le sort Mizushi de Yuji dans Jujutsu Kaisen ?

Dans le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen sorti il y a quelques jours, on peut donc voir Yuji et Sukuna en plein combat. Alors que le jeune exorciste parvient à tenir tête au Roi des Fléaux, ce dernier va réaliser que son adversaire est désormais capable d’utiliser deux sorts. L’un d’eux est le Mizushi, une technique qui semble être dérivée du “Fukuma Mizushi” (ou Autel Démoniaque en VF).

Dans le chapitre en question, il est dit que Yuji peut utiliser l’autel démoniaque en tant que tel, ce qui pourrait bien être une erreur de traduction étant donné que cette technique n’est autre que le nom de l’Extension du Territoire de Sukuna liée à son sort inné. Comme l’explique le chapitre du manga, Yuji a assimilé ce sort lorsqu’il était “l’incarnation de Ryomen Sukuna”, étant ensuite renforcé par son récent “éveil provoqué par le Rayon Noir”.

Gojo avait déjà confirmé dans le chapitre 12 qu’en temps voulu, Yuji apprendrait à utiliser la technique de Sukuna. Bien que Yuji et Sukuna puissent utiliser le Mizushi, ces techniques présentent de légères différences. Car les mêmes techniques peuvent se manifester différemment chez d’autres exorcistes.

Puisqu’il vient tout juste de s’éveiller, la puissance de Yuji est considérablement inférieure à celle de Sukuna, et son utilisation du Mizushi est différente. Sukuna utilise Lacération et Dissection pour trancher et tailler ses adversaires avec une force écrasante. Yuji quant à lui fait apparaître des motifs de ciseaux sur les objets qu’il veut couper, que ce soit un pilier ou même les membres de Sukuna.

Dans l’absolu, ces pouvoirs sont assez similaires puisque le Mizushi implique également de trancher et de découper une cible. L’éveil de cette technique par Yuji est assez impressionnant. D’autant plus que le Sukuna contre lequel il se bat actuellement est considérablement affaibli étant donné que le Roi des Fléaux a combattu de nombreux adversaires avant lui.

