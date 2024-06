La nouvelle couverture de Jujutsu Kaisen snobe l’un des poids lourds de la franchise

La nouvelle couverture du Weekly Shonen Jump inclut certains des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen, mais en exclut un de la liste des poids lourds.

Jujutsu Kaisen est désormais dans sa phase finale, comme l’a teasé l’éditeur du manga en confirmant le climax de l’arc de la Bataille de Shinjuku sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’il était temps, puisque tous les exorcistes ont eu l’occasion de se mesurer à Sukuna, directement dans le no man’s land ou via des tactiques ambitieuses.

Le combat contre le roi des fléaux a démarré dans le chapitre 222 du manga de Gege Akutami, il y a plus d’un an. Depuis, presque tous les personnages se sont présentés face au terrible combattant, et c’est maintenant au tour de Yuta de tenter une stratégie de dernier recours pour lui tenir tête et espérer l’emporter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais Sukuna n’est pourtant pas le seul ennemi encore debout. Car son subordonné Uraume est toujours de la partie, et est occupé par un exorciste tout aussi puissant que lui, à savoir Kinji Hakari. Leur duel ayant souvent été mis de côté, il dure depuis plusieurs mois : il avait en effet commencé dans le chapitre 237, et n’est toujours pas terminé alors que le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen est sorti le 9 juin 2024.

Et il semble que Hakari n’ait pas fini d’être snobé par l’auteur du manga. Car à l’occasion du 28e numéro du Weekly Shonen Jump, une nouvelle couverture spéciale de Jujutsu Kaisen a été partagée aux lecteurs, sans lui. Yuji trône au centre, montrant son mystérieux bras. Autour de lui, on discerne Sukuna et Yuta qui ont entamé leur combat, mais aussi Choso, Maki et Todo dans des cases blanches, ou encore Kashimo, Higuruma et Kenjaku dans des sections noires et rouges.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais Hakari n’apparaît nulle part, bien qu’encore activement impliqué dans l’intrigue du manga. Même avant d’agir dans l’arc de la Bataille de Shinjuku, Gege Akutami l’avait présenté comme l’un des poids lourds du côté des exorcistes, Satoru Gojo affirmant qu’il était l’un des seuls élèves à pouvoir le surpasser.

L’absence du personnage sur la couverture peut s’expliquer dans le fait qu’il n’ait pas fait partie des adversaires de Sukuna. Car pour soutenir ses camarades, Hakari a préféré faire face à Uraume et ainsi l’empêcher de rejoindre son maître. Coincé dans son duel, l’exorciste n’a donc pas encore pu se mesurer au roi des fléaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen est sorti le 9 juin, mais la publication va subir une nouvelle pause, en raison de la santé de l’auteur. Pour découvrir la suite du match entre Uraume et Hakari, il faudra donc attendre encore plusieurs semaines.