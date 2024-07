Jujutsu Kaisen dévoile une nouvelle collab, les fans détestent pour ces raisons

Alors que Jujutsu Kaisen s’apprête à débarquer dans le monde de la restauration rapide, les fans sont extrêmement mécontents pour plusieurs raisons, dont une liée au procédé utilisé.

Alors que nous attendons toujours la saison 3 de Jujutsu Kaisen, la franchise devrait bientôt lancer un partenariat avec une célèbre marque, un bon moyen pour rester dans l’esprit du public. En effet, les exorcistes vont collaborer avec McDonald’s, une annonce à ce sujet étant apparemment prévue pour le 9 juillet.

Mais la nouvelle n’est visiblement pas passée auprès des internautes. Beaucoup sont mécontents non seulement du choix de la chaîne de restauration rapide, mais aussi de l’image officielle qui illustre la collaboration.

L’image utilisée, montrant un restaurant McDonald’s situé dans un coin de rue, le tout à travers un objectif de caméra, semble être générée par IA. Le dessin et les couleurs sont désordonnés et l’ensemble donne une impression très artificielle, comme des textures CGI qui ne sont pas encore complètement chargées. Des caractéristiques de l’art assisté par IA, ou entièrement réalisé par IA.

Par ailleurs, sur la seconde image partagé par l’internaute, on peut lire un message mentionnant la présence “d’images créées par une IA générative”.

« Ils ne pouvaient pas commander un véritable artiste ? » demande un internaute. « Mec, ils utilisent juste l’IA pour Jujutsu Kaisen… tellement irrespectueux », ajoute un autre.

Mais ce n’est pas la seule raison qui motive ces critiques. Car d’autres rappellent qu’il y a eu une campagne contre McDonald’s, survenue après que des établissements ont offert des repas gratuits aux soldats israéliens suite aux attaques du Hamas en octobre 2023.

Cela a conduit à une sévère réaction des supporters de la Palestine dans le monde entier, incluant un boycott total de la chaîne. En avril dernier, McDonald’s a révélé qu’il allait racheter tous les restaurants en Israël, qui sont opérés par des franchisés dans le pays.

« Euh non en fait boycottez McDonald’s s’il vous plaît », lit-on dans un tweet d’un fan. « Oh non ! Boycottez aussi, la première image est générée par IA », a écrit un autre, soulignant les deux griefs ici.

Le manga Jujutsu Kaisen subit actuellement un retard, mais en attendant, vous pouvez consulter nos guides sur la saison 2 d’Oshi no Ko, la saison 2 de Tower of God, ainsi que notre top des animes de l’été 2024 à ne pas manquer.