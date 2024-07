Le créateur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, a fourni quelques informations sur ses inspirations pour le Rayon Noir, et il avait une image spécifique en tête pour cette technique.

Faisant clairement partie des animes les plus populaires depuis quelques années, Jujutsu Kaisen est devenu un phénomène aux quatre coins du globe, à commencer par le Japon. C’est pourquoi l’œuvre a droit à une exposition, qui se déroule en ce moment au complexe commercial Shibuya Hikarie à Tokyo, afin de célébrer l’anime et le manga.

L’article continue après la publicité

Dans le cadre de l’exposition, Akutami a fait toutes sortes de révélations sur son manga. Il a également répondu à une liste de questions sur la franchise, expliquant alors comment il a eu certaines idées. Et l’une de ces questions portait sur le Rayon Noir, une technique qui est née grâce à des influences très particulières comme l’a révélé le mangaka.

L’article continue après la publicité

“Katayama, mon éditeur à l’époque, m’a dit qu’il voulait une attaque spéciale [pour Yuji Itadori] mais je ne sentais vraiment rien qui convienne, donc je pense que la Technique de l’Intervalle et ensuite le Rayon Noir sont nés comme des attaques que peu d’autres peuvent faire,” a révélé Gege.

L’article continue après la publicité

“L’image que j’avais en tête était le Flash du jeu Onimusha. C’est une contre-attaque que vous voyez souvent dans les attaques en temps réel. J’aimais aussi le fait que ce ne soit pas une compétence unique et qu’elle puisse être utilisée pour augmenter la tension après une seule utilisation.”

L’article continue après la publicité

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Onimusha, il s’agit d’une série de jeux vidéo développée par Capcom. On y retrouve des figures historiques de l’histoire du Japon, tout en incorporant des éléments surnaturels à leurs histoires. Et le coup auquel le mangaka fait référence ici est certainement l’Issen.

L’article continue après la publicité

Et si l’Issen peut être dévastateur dans Onimusha, le Rayon Noir l’est tout autant dans Jujutsu Kaisen. Dans ce dernier, on retrouve encore la notion du timing, également présente dans la série de jeux de Capcom. Car le Rayon Noir est un phénomène qui amplifie considérablement la force du coup de son utilisateur. En parvenant à créer un décalage d’un millionième de seconde entre le coup donné et l’impact de l’énergie occulte, cela entraîne une déformation spatiale qui multiplie la force du lanceur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur Jujutsu Kaisen, voici la date de sortie et les potentiels spoilers du chapitre 264 du manga. Vous pouvez également découvrir pourquoi les fans craignent une fin décevante pour Sukuna.