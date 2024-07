La fin de Jujutsu Kaisen est prévue depuis des années

Le manga Jujutsu Kaisen touche bientôt à sa fin, et tandis que nous nous demandons tous comment l’histoire va se terminer, tout est déjà prêt depuis des années dans la tête de son créateur Gege Akutami.

La fin de Jujutsu Kaisen est prévue pour bientôt. Nous ne savons pas exactement quand, mais il est confirmé que le manga est dans sa phase finale, et ce, depuis un certain temps.

Au milieu de toutes les spéculations et discussions sur ce qui pourrait arriver aux exorcistes à l’issue de leur bataille contre le terrible Ryomen Sukuna, un ancien message de Gege Akutami a refait surface sur les réseaux, nous révélant alors que le chapitre final de l’œuvre avait déjà été décidé dès le départ.

En effet, comme on peut le voir dans la publication partagée par un internaute sur Reddit, c’est dans une note du Volume 0 de Jujutsu Kaisen sorti fin 2018 au Japon (et en 2020 en France) que le mangaka s’était confié à ce sujet, ayant alors déclaré :

“J’ai déjà décidé du contenu du chapitre final ainsi que de plusieurs choses qui se produiront en cours de route. Cependant, je ne sais toujours pas comment les points vont se connecter. J’espère que tout se passera bien… Mais serai-je capable de le finir…?”

On espère que la fin que le mangaka avait en tête il y a quelques années de cela est toujours d’actualité compte tenu des nombreux développements qu’il y a eu depuis. Et si cette déclaration de Gege Akutami peut en surprendre certains, ce genre de procédé arrive en réalité bien plus souvent qu’on pourrait le penser.

En effet, il n’est pas rare que les auteurs aient déjà en tête la conclusion de leur histoire dès le départ, ou qu’ils aient tout du moins une idée de son aboutissement et de la direction à prendre pour y arriver. Mais cela n’est pas une règle commune à tous, car d’autres préfèrent adopter une approche plus libre.

Stephen King par exemple, commence souvent à écrire, ressentant le concept et les personnages au fur et à mesure de son avancée. Bien qu’il soit l’une des grandes icônes de la littérature moderne, beaucoup de ceux qui lisent son œuvre seraient d’accord pour dire que les conclusions ne sont pas son point fort.

Tout cela pour dire que Gege Akutami utilise des méthodes éprouvées pour réussir la conclusion de son œuvre. Et malgré la popularité impressionnante de Jujutsu Kaisen depuis ses débuts, le mangaka sait où il va.

La vraie question serait plutôt de savoir qui restera debout à la fin du récit. Car beaucoup de personnages sont morts dans le manga jusqu’à présent, et il y a fort à parier que cette liste va malheureusement encore s’allonger d’ici la conclusion.

La vraie question serait plutôt de savoir qui restera debout à la fin du récit. Car beaucoup de personnages sont morts dans le manga jusqu'à présent, et il y a fort à parier que cette liste va malheureusement encore s'allonger d'ici la conclusion.