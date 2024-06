Les scènes inédites de la saison 4 de Demon Slayer divisent les fans

Bien que les fillers dans les animes soient bien souvent critiqués par les fans, la saison 4 de Demon Slayer en a convaincu certains, notamment grâce aux scènes inédites mettant en scène plusieurs Piliers dans l’épisode 4.

La suite de Demon Slayer fait clairement partie des animes les plus attendus de 2024, l’adaptation du manga de Koyoharu Gotōge par le désormais célèbre studio ufotable étant rapidement devenue l’un des animes les plus populaires auprès des fans depuis son lancement en 2019. La saison 4, qui a débuté le mois dernier, adapte l’arc de l’Entraînement des Piliers, qui précède l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, qui est lui-même inclus dans le dernier arc de l’œuvre, intitulé l’arc de la Bataille Finale.

Étant composé de moins d’une dizaine de chapitres dans le manga, on peut facilement comprendre pourquoi l’anime a besoin de plus de matériel pour couvrir une saison entière, et ce bien que les rumeurs suggèrent que la saison 4 de Demon Slayer soit la plus courte de l’anime avec seulement huit épisodes.

C’est pourquoi on peut voir plusieurs scènes exclusives à l’anime dans la nouvelle saison. Le studio a ainsi réparti les évènements canons de l’arc sur les épisodes, tout en proposant de toutes nouvelles scènes pour combler le temps manquant. C’est notamment le cas de l’épisode 4, où l’on peut retrouver trois Piliers en train de s’affronter dans une séquence totalement inédite.

ufotable

La scène commence avec Sanemi Shinazugawa et Obanai Iguro, qui sont respectivement le Pilier du Vent et le Pilier du Serpent, en plein affrontement une fois la nuit tombée. Après avoir admis qu’ils sont à égalité, ils sont alors rejoints par le jeune Pilier de la Brume Muichiro Tokito. Cela donne ainsi lieu à une séquence épique où les trois Piliers s’entraînent ensemble.

Et alors que les fans d’anime détestent habituellement ce genre de moments dits “fillers”, certains ont tout de même tenu à féliciter le travail d’ufotable qui a une nouvelle fois excellé au niveau de l’animation, à tel point qu’ils en demandent davantage. Car en plus de la qualité de l’animation, ces moments permettent également aux spectateurs de mieux comprendre les personnages et leurs motivations à ce moment-là de l’intrigue.

Un internaute a alors déclaré ceci sur X/Twitter : “Beaucoup de débats sur les bonnes et les mauvaises scènes exclusives à l’animes dans la saison 4 de Demon Slayer. Cependant, une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord, c’est que l’histoire secondaire/les interactions de Sanemi et Obanai sont des ajouts absolument parfaits et ufotable mérite beaucoup d’avoir énormément de crédits pour cela”.

Ce à quoi un autre à répondu : “À mon avis, leur histoire parallèle a été le point culminant de la saison et généralement les moments que j’apprécie le plus dans les épisodes où ils apparaissent.”

Un troisième commente : “J’adore les voir être des bros. Et avec la scène d’entraînement dans le nouvel épisode avec Muichiro – imaginez juste si les trois combattaient ensemble.”

Des réactions qui montrent donc que la saison 4 de Demon Slayer a tout de même su séduire une partie des fans malgré la baisse d’intensité de l’intrigue avec ce nouvel arc. Mais ces avis ne sont pas partagées par tout le monde. En effet, si certains prennent plaisir à voir plus d’interactions entre les personnages, que ce soit Tanjiro avec les Piliers ou simplement les Piliers entre eux, d’autres estiment que ces ajouts ne sont pas véritablement nécessaires à l’intrigue.

Un autre internaute a alors déclaré : “Cela ne rajoute rien à l’histoire”, tandis qu’un autre a lui aussi répondu : “La plupart de ces scènes sont mauvaises, certaines sont bien, et il y a aussi des erreurs au niveau de la continuité”.

Un utilisateur du réseau social a alors conclu de la manière suivante : “Un anime saisonnier avec des fillers est un crime”. Un message qui illustre parfaitement la question des fillers dans les animes qui, comme nous l’avons mentionné, fait débat depuis maintenant de longues années au sein de la communauté de fans.

Reste à voir si les prochains épisodes de Demon Slayer parviendront à mettre tout le monde d’accord. Pour le savoir, il faudra voir la suite de l’anime, avec l’épisode 5 de la saison 4 qui marque le retour de Mitsuri Kanroji, aka le Pilier de l’Amour.