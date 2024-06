Demon Slayer Saison 4 Épisode 7 : date de sortie, aperçu et spoilers

L’anime Demon Slayer va nous dévoiler l’histoire du pilier du rocher, Gyomei Himejima : date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 7 de la saison 4 de Demon Slayer.

L’entraînement des piliers a démarré depuis un bon bout de temps, mais Tanjiro n’en a pas fini avec ses épreuves. S’il a passé plutôt facilement les premiers exercices de l’étape du renforcement musculaire, il n’en est qu’à ses débuts pour déplacer la roche sur un chô (plus de 100 mètres). Et surtout, ses échanges avec le pilier du rocher sont restés rares pour le moment, ce qui devrait bientôt changer.

La saison 4 de Demon Slayer approche de sa conclusion, alors que les derniers épisodes et leur durée ont été annoncés par le studio ufotable. On sait ainsi que l’épisode 7 sera l’avant-dernier et qu’il durera plus longtemps que les précédents. Date et heure de sortie, aperçu et spoilers, voici tout ce que vous devez savoir sur la suite de Demon Slayer.

L’épisode 7 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le 23 juin 2024 sur Crunchyroll à 17h45.

Sa durée fera de lui un épisode spécial, puisqu’il retiendra les spectateurs pendant 40 minutes devant leur écran, au lieu de la vingtaine habituelle.

Aperçu et spoilers de l’épisode 7 de la saison 4 de Demon Slayer

L’épisode 7 sera consacré au dernier pilier de l’Armée des Pourfendeurs et son histoire, et sera intitulé “Himejima Gyomei, pilier du rocher.”

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

Le site officiel de l’anime, qui présente ci-dessus une nouvelle image de Gyomei Himejima, résume l’épisode de cette manière : “Coincé dans son entraînement avec Himejima, Tanjiro reçoit des conseils de Gen’ya qu’il rencontre par hasard et parvient finalement à déplacer le rocher. Ayant fait un premier pas, Tanjiro pourra-t-il surmonter l’entraînement de Himejima ?“

C’est en effet Gen’ya qui donne le dernier conseil dont avait besoin Tanjiro pour raviver sa marque de pourfendeur et venir à bout de l’entraînement des piliers en déplaçant la roche sur une centaine de mètres. Le jeune homme aura alors son premier vrai échange avec le pilier du rocher, venu le féliciter pour son dévouement. Himejima vantera également ses mérites pour le sacrifice de Nezuko qu’il était prêt à faire au village des forgerons, l’abandonnant au soleil pour sauver des civils.

Mais Tanjiro ne supportera pas de lui mentir et lui avouera que c’est sa sœur qui l’a propulsé loin d’elle, pour lui éviter de faire un choix entre elle et ses responsabilités de pourfendeur. Touché par l’honnêteté du héros, le pilier du rocher lui racontera alors de quelle manière il s’est engagé dans la lutte contre les démons.

Élevant autrefois des orphelins dans un temple, Himejima a une nuit été attaqué par des démons, après la trahison d’un garçon ayant marchandé sa vie contre celle de ses camarades. De nombreux jeunes perdront la vie dans l’attaque, mais Gyomei se battra de toutes ses forces pour sauver la petite dernière, tenant jusqu’au lever du jour. Malheureusement, sous le choc, la fillette dénoncera Himejima aux autorités recherchant le tueur des orphelins. On la croira sans mal : le soleil faisant disparaître les corps des démons, il ne restera que l’homme sur la scène de meurtre.

La saison 4 de Demon Slayer ne se contente pas de suivre le manga de Koyoharu Gotouge : il est donc tout à fait possible que l’épisode 7 imite les précédents et propose également des scènes inédites.