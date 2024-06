Demon Slayer Saison 4 Épisode 5 : date de sortie, aperçu et spoilers

Tanjiro vient d’arriver à l’entraînement du pilier de l’amour : date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 5 de la saison 4 de Demon Slayer.

La saison 4 de Demon Slayer est l’occasion pour les fans de découvrir plus en détail les meilleurs pourfendeurs grâce à l’entraînement des piliers. Mais c’est aussi le calme avant la tempête pour nos héros, alors que l’arc adapté du manga de Koyoharu Gotoge par le studio ufotable précède celui de la Bataille finale et sa Forteresse Dimensionnelle Infinie.

Car en survivant au soleil, Nezuko a attiré l’attention de Kibutsuji Muzan qui ne tardera plus à lancer une ultime offensive : il faut donc se préparer à l’accueillir comme il se doit. Tanjiro a rejoint l’entraînement et déjà franchi les étapes de l’endurance et de l’agilité. Il devra donc désormais se confronter à celle de la souplesse avec Mitsuri Kanroji. Un jeu d’enfant ? Pas si sûr…

Date et heure de sortie, premier aperçu et spoilers : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 5 de la saison 4 de Demon Slayer.

L’épisode 5 de la saison 4 de Demon Slayer sortira le dimanche 9 juin 2024 sur Crunchyroll.

Si les précédents épisodes étaient diffusés à 19h45, les prochains volets seront quant à eux disponibles dès 17h45 sur la plateforme de streaming, en version sous-titrée.

Premier aperçu et spoilers de l’épisode 5 de la saison 4 de Demon Slayer

L’épisode 5 sera consacré à l’entraînement à la souplesse de Mitsuri Kanroji, le Pilier de l’Amour, et sera intitulé “Manger des démons“.

KOYOHARU GOTOGE/SHUEISHA, ANIPLEX, UFOTABLE

Le site officiel de l’anime, qui présente l’aperçu ci-dessus de Kanroji Mitsuri, résume l’épisode de cette manière : “Grâce aux exploits de Tanjiro, Muichiro s’est rapproché des membres de l’Armée des pourfendeurs de démons à travers l’entraînement. Après avoir terminé l’entraînement avec Muichiro, Tanjiro se dirige vers le lieu d’entraînement de Mitsuri, où l’exercice de souplesse en cours s’avère être bien plus difficile qu’il n’y paraît…“

En effet, l’entraînement à la souplesse peut paraître déroutant de prime abord : après avoir survécu aux étapes de l’endurance puis de l’agilité, les pourfendeurs sont amenés à rencontrer Kanroji au détour d’une tea party… qui tourne mal : sous couvert de prendre un goûter en tenue inhabituelle, le Pilier de l’Amour n’hésite pas à pousser les soldats dans leurs retranchements pour leur imposer des exercices inhumains.

“Manger des démons” fait également certainement référence à la relation compliquée entre deux autres pourfendeurs dans Demon Slayer : le pilier du vent Sanemi Shinazugawa et son petit frère Genya, qui tente désespérément d’attirer son attention pour lui demander pardon. Et le fait que le jeune homme doive manger des démons pour s’approprier leur pouvoir ne passe clairement pas chez l’aîné.

