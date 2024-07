Un nouvel anime Terminator arrive bientôt sur Netflix, les fans espèrent tous la même chose

Le nouvel anime de Netflix Terminator Zero suscite l’enthousiasme pour l’avenir de la franchise, et les fans pourront très prochainement en avoir un aperçu.

L’année 2024 s’annonce exceptionnelle pour les fans d’animes, puisque certaines franchises occidentales vont avoir droit à leur adaptation dans ce format, avec Terminator qui rejoint des titres comme Suicide Squad ISEKAI et Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim.

Ce nouvel anime Netflix sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 29 août 2024. Une date qui n’a vraisemblablement pas été choisie au hasard, puisque c’est le 29 août 1997 qu’a eu lieu le fameux Jugement dernier dans la franchise.

La série est animée par Production I.G., le studio derrière le film emblématique Ghost in the Shell de 1995, Psycho-Pass, mais aussi Haikyu!!, et plus récemment Kaiju No. 8. Le célèbre réalisateur et designer de personnages Masashi Kudo est à la tête de ce projet.

Netflix a récemment dévoilé une première affiche promotionnelle de l’anime. Le premier véritable aperçu sera présenté à l’Anime Expo 2024, le 5 juillet.

Les fans des films Terminator sont très enthousiastes à propos de ce nouvel anime. Beaucoup sont curieux de voir ce que ce spin-off apportera de nouveau, tandis que d’autres espèrent que c’est ce qui va redonner vie à la franchise après l’accueil mitigé des derniers projets de la franchise.

« C’est très approprié que l’équipe soit celle qui a fait Ghost in the Shell. Cela pourrait surpasser tous les récents films de la franchise », a commenté un utilisateur sur X/Twitter, rejoint par un autre, « J’espère que cela sauvera la franchise Terminator. »

« Waouh, je suis vraiment très excité par l’idée d’un anime Terminator. J’adore les films et je les ai tous regardés avec mon père en grandissant. J’aimerais voir celui-ci réussir », a partagé un autre internaute sur Reddit.

Certains ont même comparé l’affiche de Terminator Zero avec celle du film Logan (2017). Comme l’a écrit un internaute sur X/Twitter, « Cela me rappelle l’affiche de Logan (c’est un compliment) lol. », tandis qu’un autre a ajouté : « Cela me donne des vibes de T2 et Logan. Il va y avoir des scènes émouvantes dans celui-ci. »

Terminator Zero est l’un des animes à surveiller cet été, mais ce ne sera pas le seul, puisqu’on pourra également retrouver la saison 2 d’Oshi no Ko, ainsi que la saison 2 de Tower of God. Vous pouvez également découvrir notre top des animes de l’été 2024 pour être sûr de ne pas manquer les prochaines nouveautés à venir.