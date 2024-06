Le film d’animation Le Seigneur des Anneaux dévoile ses premières images, les fans sont conquis

Le premier véritable aperçu du nouveau film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, a été dévoilé, et les fans sont d’ores et déjà sous le charme pour une raison en particulier.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous aurons un film Le Seigneur des Anneaux cette année. La Guerre des Rohirrim (ou The War Of Rohirrim en VO) est un film d’animation réalisé par Kenji Kamiyama et produit par Sola Digital Arts, et les premières images suscitent une réaction positive.

Attendu pour la fin 2024, les fans ont enfin pu découvrir différents aperçus du long-métrage, partagés par Entertainment Weekly. On peut ainsi y voir Héra, la principale héroïne et fille du roi Helm Hammerhand, mais aussi Wulf, le méchant principal, et enfin une image du groupe, avec Helm, Héra, Haleth et Hama.

Les trois images ont été extrêmement bien accueillies, les internautes ayant alors été surpris par l’aspect très “japanimation” qui ressort dans ces premiers aperçus.

“Aujourd’hui, nous avons eu notre premier aperçu de La Guerre des Rohirrim ! J’adore le style visuel et j’ai hâte de le voir en salle en décembre.”

« C’est animé par un studio d’animation japonais et réalisé par Kenji Kamiyama. Ils sont en train de FAIRE LE BOULOT ! » lit-on dans une réponse sur X/Twitter.

« C’est l’une des animations les plus magnifiques que j’aie jamais vues ! » a dit un autre. « Ces images sont super encourageantes pour moi et j’adore le style d’animation. 100 fois plus d’excitation pour ça maintenant », a commenté un autre fan sur Reddit.

C’est un changement notable par rapport à la façon dont l’univers de J.R.R. Tolkien a été adapté jusqu’à présent. La trilogie cinématographique désormais culte de Peter Jackson et la série télévisée Les Anneaux de Pouvoir étaient très “occidentales” dans leur manière de représenter la Terre du Milieu, de même que pour beaucoup des jeux vidéo Le Seigneur des Anneaux sortis jusqu’à maintenant.

Le monde des animes et la Terre du Milieu ne se sont vraiment jamais mélangés jusqu’à maintenant, mais étant donné la fréquence d’utilisation des éléments caractéristiques de la fantasy dans l’animation japonaise, c’est une combinaison qui a plus de sens qu’on ne pourrait le penser. Cela a ainsi le mérite de proposer quelque chose de différent, alors que la franchise du Seigneur des Anneaux continue d’être développée et de s’étendre de bien des manières.

Les fans vont donc avoir de quoi s’occuper, puisqu’il y a un nouveau film en préparation, et que la saison 2 de la série Prime Video Les Anneaux de Pouvoir doit arriver en août. Le film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sortira quant à lui le 11 décembre 2024 dans nos salles de cinéma. D’ici là, vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.