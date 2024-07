Terminator Zero : date de sortie, trailer, intrigue…

La franchise culte Terminator va prendre d’assaut le monde de la japanimation avec un nouvel anime sur Netflix. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Fidèle à la promesse d’Arnie, le Terminator est revenu encore et encore. Maintenant, la franchise de science-fiction culte va faire son grand retour sur nos écrans mais dans un tout nouveau format, à savoir un anime, intitulé Terminator Zero.

En collaboration avec Netflix, ce nouveau projet pourrait bien être le coup de pouce dont la franchise avait besoin, cette dernière s’étant essoufflée depuis quelques années. Et avec Production I.G. et Skydance Television en charge de la production, l’anime pourrait bien être l’un des titres les plus prometteurs de l’année 2024.

Voici donc tout ce que l’on sait sur l’anime Terminator Zero, allant de la date de sortie à l’intrigue, en passant par la nouvelle bande-annonce.

Sommaire

Terminator Zero sortira le jeudi 29 août 2024, exclusivement sur Netflix. Une date qui devrait rappeler des souvenirs à certains, puisqu’il s’agit là de l’anniversaire (façon de parler) du fameux Jugement Dernier dans la franchise, qui s’est produit il y a 27 ans de cela.

L’anime a été annoncée en février 2021, cela fait donc quelques années que les fans attendent le projet. Mais la qualité prend du temps, et ce n’est qu’en mai 2024 que nous avons enfin eu une date précise. Maintenant, nous devons juste nous rafraîchir la mémoire sur tout ce qui concerne Skynet avant de se replonger dans ce monde post-apocalyptique.

Qui travaille dessus ?

Terminator Zero est produit par Production I.G et Skydance Television. Production I.G est connu pour des œuvres telles que les Ghost in the Shell, mais aussi Psycho-Pass, Haikyu!!, et plus récemment Kaiju No. 8. On y retrouve Masashi Kudō, célèbre chara-designer sur Bleach et Tower of God, en tant que réalisateur.

Mattson Tomlin, co-scénariste de The Batman 2, est showrunner et producteur exécutif, attendez-vous donc à un véritable mariage entre le monde de l’anime nippon et des influences plus occidentales. Le Terminator de cette itération est doublé par Timothy Olyphant, connu entre autres les séries Justified, Deadwood, Santa Clarita Diet et plus encore.

Casting de Terminator Zero jusqu’à présent :

Timothy Olyphant dans le rôle du Terminator

Andre Holland dans le rôle de Malcolm Lee

Sonoya Mizuno dans le rôle d’Eiko

Rosario Dawson dans le rôle de Kokoro

Ann Dowd dans le rôle du Prophète

Bande-annonce de Terminator Zero

La bande-annonce officielle de Terminator Zero a été révélée le 15 juillet 2024, et elle est impressionnante. La machine à tuer cybernétique incarnée par Olyphant occupe le devant de la scène, dans une croisade à travers le temps.

Les aperçus de la série nous permettent de retrouver cette ambiance post-apocalyptique si emblématique de la franchise, avec de multiples robots, de l’espionnage et toutes sortes de technologies futuristes. Dans une franchise connue pour ses images impressionnantes, Terminator Zero propose déjà certaines des meilleures à ce jour.

Quelle est l’intrigue de Terminator Zero ?

Terminator Zero suit l’assassin titulaire envoyé pour tuer un scientifique, Malcolm Lee, qui construit un rival à Skynet en 1997. Bien sûr, nous avons un protecteur de 2022 qui les suit, essayant d’empêcher le Terminator de mener à bien sa mission.

La famille de Malcolm est menacée, et d’après les images que nous voyons, il y aura plusieurs intrigues différentes dans le récit. Étant donné que Malcolm vient d’une entreprise d’IA rivale, il y a probablement des transactions douteuses entre eux et Skynet.

Une horloge suspendue au-dessus de leur tête se rapproche de plus en plus du Jugement Dernier. Sarah et John Connor ont réussi à l’empêcher une fois. Ces personnes peuvent-elles faire de même ?

Voici le synopsis de Terminator Zero partagé par Netflix : “2022 : Une guerre future fait rage depuis des décennies entre les quelques humains survivants et une armée infinie de machines. 1997 : L’IA connue sous le nom de Skynet prend conscience d’elle-même et s’attaque à l’humanité.”

“Coincée entre le futur et ce passé, une soldate remonte le temps pour changer le destin de l’humanité, précisément jusqu’en 1997 pour protéger un chercheur nommé Malcolm Lee qui travaille au lancement d’un nouveau système d’intelligence artificielle destiné à parer l’attaque imminente de Skynet contre l’humanité. En proie aux complexités morales de sa création, Malcolm est traqué par un implacable assassin venu du futur, altérant à jamais le destin de ses trois enfants.”

Où se situe Terminator Zero dans la chronologie de la franchise ?

Terminator Zero se déroule avant le Jugement Dernier, les événements de l’anime se situent donc en partie entre les deux premiers films de la franchise. Cela le place entre Terminator (1984) et Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991).

La franchise Terminator a souvent joué avec sa propre chronologie depuis le deuxième volet de la saga. Et étant donné que l’anime va une nouvelle fois jouer avec la notion de saut dans le temps, on peut donc s’attendre à ce que la chronologie soit une nouvelle fois modifiée.

Nous devrons donc patienter encore un peu pour voir où se situe finalement Terminator Zero, mais la période entre les deux premiers films est probablement le meilleur moment pour s’intégrer.

D’ici là, vous pouvez également consulter notre liste des animes de l’été 2024 à voir en streaming pour ne pas manquer les nouveautés du moment.