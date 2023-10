Événement Offensive Team GO Rocket sur Pokémon Go : Lugia Obscur, bonus, Raids…

Pokémon Go a annoncé les détails concernant une nouvelle Offensive Team GO Rocket en octobre 2023. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Pokémon Obscurs, les bonus et plus encore.

Les offensives de la Team GO Rocket introduisent davantage de Pokémon Obscurs dans le jeu mobile et modifient également les compositions des équipes des membres.

Cette fois-ci, Lugia Obscur fait ses débuts dans les Raids Obscurs, en plus de Giovanni combattant avec un Regigigas Obscur.

La prochaine offensive est prévue pour commencer le 26 octobre en parallèle de la seconde partie de l’événement d’Halloween de Pokémon Go. Continuez à lire pour plus d’informations sur la prochaine Offensive Team GO Rocket.

Niantic Lugia vous donne rendez-vous pour une rencontre spéciale en ce mois d’octobre.

La prochaine offensive de la Team GO Rocket commence le jeudi 26 octobre 2023 à 10h00 et se termine le mardi 31 octobre à 20h00, heure locale.

Débuts de Lugia Obscur dans Pokémon Go

Les dresseurs pourront rencontrer pour la première fois Lugia Obscur shiny lors des Raids Obscurs.

Lugia Obscur apparaîtra dans les Raids Obscurs cinq étoiles du samedi 28 octobre 2023 à 10h00 au dimanche 29 octobre 2023 à 20h00, heure locale.

Une nouvelle histoire de Recherche Spéciale Team GO Rocket

Chaque offensive de la Team GO Rocket est accompagnée d’une nouvelle histoire de Recherche Spéciale qui récompense les joueurs avec un Super Radar Rocket. Cette fois-ci, vous devrez avancer dans la Recherche Spéciale pour vaincre Giovanni et son Regigigas Obscur.

Vous avez jusqu’au 1er décembre 2023 à 10h00, heure locale, pour récupérer cette Recherche Spéciale.

Pokémon Obscurs lors de l’Offensive Team GO Rocket

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les équipes de Giovanni, Cliff, Arlo, Sierra ou des Sbires de la Team GO Rocket :

Fantominus Obscur

Rhinocorne Obscur

Barloche Obscur

Kranidos Obscur

Dinoclier Obscur

Rototaupe Obscur

Funécire Obscur

Raids Obscurs lors de l’Offensive Team GO Rocket

Voici les Pokémon qui apparaîtront dans les Raids Obscurs pendant l’Offensive Team GO Rocket:

Raids 1 étoile

Fantominus Obscur

Tadmorv Obscur

Feuforêve Obscur

Funécire Obscur

Raids 3 étoiles

Nidorina Obscur

Nidorino Obscur

Nosferalto Obscur

Raids 5 étoiles

Lugia Obscur

Œufs de 12km lors de l’Offensive Team GO Rocket de Pokémon Go

Vous pourrez faire éclore les Pokémon suivants à partir d’œufs de 12km :

Embrylex*

Mascaïman

Scalpion*

Vostourno*

Solochi*

Pandespiègle*

Tritox

*indique que la version shiny peut être trouvée

Bonus lors de l’Offensive Team GO Rocket de Pokémon Go

Voici les bonus qui seront activés pendant l’Offensive Team GO Rocket :

La Team GO Rocket apparaîtra plus fréquemment aux PokéStops et dans des montgolfières.

Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier l’Attaque Chargée Frustration.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’Offensive Team GO Rocket d’octobre 2023. Consultez nos autres articles sur Pokémon Go ci-dessous :

