Événement Fashion Week 2023 sur Pokémon Go : Costumes, Scrutella shiny…

Pokémon Go a officiellement annoncé les détails concernant la Fashion Week 2023, qui présentera plusieurs créatures en costumes et un Scrutella shiny.

La Fashion Week de Pokémon Go est de retour avec l’ajout de nouveaux Pokémon costumés comme Dracolosse et Axoloto. L’événement marquera également le début du shiny Scrutella, que les joueurs pourront rencontrer à l’état sauvage et faire éclore des Œufs.

Pendant la Fashion Week, vous pourrez découvrir de nombreux Pokémons à l’état sauvage portant des costumes à la mode, y compris Taupiqueur et Cradopaud.

Continuez à lire pour plus d’informations sur la Fashion Week 2023, comme les Raids, les rencontres de missions d’Étude de terrain et plus encore.

Niantic a annoncé sur Twitter que la Fashion Week se déroulerait du mercredi 15 novembre 2023 à 10h jusqu’au dimanche 19 novembre 2023 à 20h, heure locale.

Débuts de Pokémon lors de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

La Fashion Week 2023 ajoutera les nouveaux Pokémon costumés suivants :

Dracolosse portant un costume Fashion*

Axoloto portant un costume Fashion*

Maraiste portant un costume Fashion

Rencontres sauvages de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

Voici les Pokémon qui apparaîtront à l’état sauvage pendant l’événement :

Pikachu de style estival*

Taupiqueur portant un costume Fashion*

Axoloto portant un costume Fashion*

Cradopaud portant un costume Fashion*

Scrutella*

Viskuse*

Couafarel*

Vorastérie

Absol portant un costume Fashion*

Les Pokémon marqués d’une * peuvent apparaître en shiny

Œufs de 5km de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

Vous pourrez faire éclore les Pokémon suivants à partir des Œufs de 5km pendant la Fashion Week 2023 :

Pichu de style estival*

Axoloto portant un costume Fashion*

Lippouti portant un costume Fashion*

Lixy portant un costume Fashion*

Scrutella*

Les Pokémon marqués d’une * peuvent apparaître en shiny

Rencontres de missions d’Étude de terrain de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

Pendant l’événement, vous pourrez compléter des missions d’Étude de terrain pour rencontrer ces Pokémon portant un costume Fashion :

Papilusion*

Taupiqueur*

Axoloto*

Kirlia*

Lixy*

Zébribon*

Les Pokémon marqués d’une * peuvent apparaître en shiny

Apparitions de Raids de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

Niantic

Raids 1 étoile

Taupiqueur portant un costume Fashion*

Axoloto portant un costume Fashion*

Farfuret portant un costume Fashion*

Couafarel*

Raids 3 étoiles

Papilusion portant un costume Fashion*

Dracolosse portant un costume Fashion*

Kirlia portant un costume Fashion*

Absol portant un costume Fashion*

Les Pokémon marqués d’une * peuvent apparaître en shiny

Étude ponctuelle de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

La Fashion Week proposera aux joueurs une Étude ponctuelle payante pour la chance de rencontrer des Pokémon en costumes et deux Pass de Combat Premium. Nous créerons un guide sur les étapes nécessaires pour la compléter une fois que nous aurons plus d’informations.

Épreuves PokéStop de la Fashion Week 2023 de Pokémon Go

Niantic

Les PokéStops de Pokémon Go qui ont été activés et ceux qui ne l’ont pas été sont de couleurs similaires.

Une Vitrine PokéStop mettant en vedette Gothita et Venalgue se déroulera pendant l’événement.

Bonus de l’événement Fashion Week 2023 de Pokémon Go

Les dresseurs peuvent profiter des bonus suivants pendant la Fashion Week :

Une sélection d’articles d’avatar sera en solde pendant l’événement

2x bonbons de capture

Augmentation des chances de recevoir des bonbons XL pour les dresseurs de niveau 31 et plus

De plus, les joueurs peuvent s’attendre à un Défi de collection pour recevoir une rencontre avec un Dracolosse portant un costume à la mode, des PX et des Poussières Étoiles.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la Fashion Week 2023. Découvrez plus de nos guides utiles sur Pokémon Go ci-dessous :

