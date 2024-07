The First Descendant accusé de copier les designs des icônes de Destiny 2

Les joueurs ont remarqué que Destiny 2 et The First Descendant partagent un nombre surprenant de designs d’icônes.

Les comparaisons entre The First Descendant et Destiny ne sont guère nouvelles. Ceux qui s’intéressent au premier ont depuis longtemps fait le lien avec le second, et ces impressions se sont renforcées depuis le lancement de The First Descendant le 2 juillet.

Cependant, certains ont repéré des similitudes entre les deux qui vont au-delà du gameplay et des ressemblances esthétiques superficielles. Paul Tassi de Forbes a abordé le sujet dans un article qui attire l’attention sur les icônes et les armes “à peine modifiées” de The First Descendant.

Tassi a noté que plusieurs icônes en jeu dans le titre de Nexon ressemblent à un certain nombre de celles incluses dans Destiny 2.

Par exemple, comme l’a souligné un utilisateur de Twitter/X, le logo de la Transition Électrique dans The First Descendant ressemble beaucoup à l’imagerie de l’Inertia Override dans D2.

Les deux tireurs multijoueurs partagent également au moins un design de fusil de précision, le sniper IKELOS de Destiny 2 ayant manifestement inspiré l’apparence angulaire du fusil Rêve Dissemblable (Different Dream en VO) du nouveau jeu.

En dépit de cette inspiration évidente, certains soutiennent que The First Descendant a peut-être dépassé les limites en copiant ostensiblement le célèbre jeu de tir de Bungie.

Cependant, peu de membres de la communauté naissante de The First Descendant semblent surpris par ces soi-disant plagiats, d’autant plus qu’ils ont aussi repéré des similitudes flagrantes avec Warframe.

Dans un fil de discussion sur Reddit concernant les comparaisons avec Destiny 2, certaines personnes ont même qualifié la dernière création de Nexon de “copie conforme” du shooter de Digital Extremes.

Une personne a écrit : “Ce n’est pas surprenant étant donné que tout le reste est aussi une copie conforme de Warframe.”

Quelqu’un d’autre a ajouté : “J’ai un peu facepalmé quand j’ai vu qu’ils avaient presque copié le système de modding de Warframe à l’identique. Ils n’ont même rien changé…”

Cependant, certains joueurs de The First Descendant pensent que le jeu devrait s’inspirer encore plus de Warframe, notamment en termes de personnalisation.

Quoi qu’il en soit, le nouveau jeu gratuit profite déjà d’un grand succès après avoir atteint un pic historique de plus de 264 000 joueurs simultanés sur Steam.