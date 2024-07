Patch note The First Descendant 1.0.2 : Drop des ressources rares, performances…

Une nouvelle mise à jour hotfix a été déployée dans The First Descendant. Découvrez la liste complète des changements apportés par le patch 1.0.2.

The First Descendant connait un succès monumental depuis sa sortie le 2 juillet. Et alors que les joueurs sont occupés à dénicher le meilleur légataire et les meilleures armes, les développeurs enchaînent les mises à jour.

S’il ne faut pas s’attendre à des ajouts de contenu majeurs dès les premières semaines de vie du looter shooter, l’équipe de développement se montre particulièrement réactive pour corriger les bugs et peaufiner les mécaniques du jeu.

Avec le patch 1.0.2, The First Descendant se voit débarrassé de quelques bugs ennuyeux, en plus de quelques améliorations du loot de ressources ou encore des opérations.

Patch note 1.0.2 de The First Descendant

La suite de cet article est une traduction en français des notes de patch 1.0.2 officielles.

Nexon

11.07.2024 (Jeudi) : 15h05 (CEST – France métropolitaine)

Plateformes

Steam, Xbox Series X│S, Xbox One, PS4, PS5

Améliorations du contenu

Ajout de la fonction « Lancer l’opération publique » (matchmaking) aux Opérations d’infiltration (Difficile). « Lancer l’opération publique » est disponible même si vous changez la récompense sélectionnée, mais si vous sélectionnez une option supplémentaire, seule « Lancer l’opération privée » sera disponible.

Suppression des Sphères d’immunité de type séquentiel des Monstres nommés. Elles ont été remplacées par des types par défaut ou d’extermination. Commentaire des développeurs : “L’équipe de développement reconnaît les préoccupations de la communauté concernant les patterns monotones des Monstres nommés et s’efforce de les améliorer. En particulier, nous avons noté que le pattern consistant à briser des sphères dans un ordre spécifique n’est pas approprié pour le matchmaking public et avons décidé de le supprimer immédiatement. De nouveaux patterns seront développés et nous mettrons bientôt à jour les patterns des Monstres nommés existants un par un. Comme les Monstres nommés apparaissent fréquemment en difficulté Difficile et dans les Opérations spéciales, nous continuerons à diversifier leurs patterns.”

Multiplication par trois de la quantité de matériaux de base rares reçus dans les Caches cryptées. Les Vulgus Élites qui apparaissent dans les Missions de terrain et les Opérations d’infiltration en dropperont également. Commentaire des développeurs : “La méthode la plus efficace pour récolter des matériaux de base rares reste les Caches cryptées, mais pour ceux qui préfèrent chasser les monstres dans la nature, nous avons mis à jour les Missions de terrain et les Opérations d’infiltration pour qu’elles confèrent également ces matériaux. L’équipe de développement surveillera de près l’état général du farming et fera de son mieux pour créer un environnement agréable pour tous nos Légataires.”

Réduction du temps de deux occupations de 90 secondes à deux occupations de 60 secondes pour la mission de piratage « Transmetteur de données Vulgus » à Kingston.

Amélioration de la visibilité du bouton de la Boutique du Battle Pass en le redessinant au format de la Boutique Bonus. Commentaire des développeurs : “Vous pouvez obtenir des skins limités à la saison gratuitement dans la Boutique du Battle Pass. Complétez les défis de pré-saison pour obtenir vos skins spéciaux !”

Mise à jour de la fenêtre de la Bibliothèque pour qu’elle ne se ferme plus lorsque la carte est ouverte et fermée via la fenêtre d’informations d’acquisition.

Amélioration de la durée des messages d’invitation à un groupe pour les rendre plus faciles à confirmer et à accepter.

Amélioration de la durée des dialogues de l’Instructeur des Légataires. Commentaire des développeurs : “De nombreux Légataires ont commenté que les dialogues de l’Instructeur des Légataires contiennent de nombreux conseils utiles pour le jeu. Actuellement, il n’est pas possible de revisiter les dialogues précédents, mais nous prévoyons de corriger cela. Nous continuerons à apporter des améliorations pour que les Légataires puissent facilement accéder aux informations dont ils ont besoin.”

Rapprochement du PNJ guide que vous rencontrez après votre première arrivée à Albion.

Optimisation

[PC] Amélioration de la stabilité du processus de préparation des shaders en réduisant la charge du CPU lors de la génération des shaders. Actuellement, nous surveillons activement ce problème, et si vous rencontrez des problèmes avec une génération Intel 13 ou 14, veuillez consulter le guide officiel d’Intel.

[PC] Réduction de l’utilisation de la mémoire GPU en qualité Haute qualité ou plus.

[PC] Correction d’un problème où les skins des personnages étaient affichés de manière anormale en paramètres graphiques bas lors de longues sessions de jeu.

[PC] Correction d’un bug permettant de définir des limites de frame lors de l’utilisation de la génération de frame Nvidia et AMD.

[Commun] Correction d’un problème où les ombres étaient affichées de manière anormale selon la vue.

[Commun] Diverses autres corrections pour des raisons d’optimisation, et nous les surveillerons en continu.

Corrections de bugs

(1) UI/UX

Correction d’un problème d’affichage des objets non utilisés dans la Bibliothèque.

(2) Légataires

Correction d’un problème où les Légataires ne pouvaient pas sortir de l’état DBNO lorsque leurs PV étaient en dessous de 100% en raison des paramètres de module.

Correction d’un problème où Kyle montait parfois dans les airs lors de l’utilisation des « Propulseurs supraconducteurs » pendant la « Frappe de répulsion ».

Correction d’un problème où Esiemo ne pouvait pas se relever lors de l’utilisation d’« Explosion d’archéo » et subissant un Knockback.

(3) Modules

Correction d’un problème où l’augmentation de l’ATK de l’arme à feu par effet cumulé du module « Sharp Precision Shot » était additionnée au lieu d’être multipliée.

(4) Équipements

Correction d’un problème où les dégâts d’attributs d’une arme n’appliquaient pas de dégâts supérieurs à 100 000.

Correction d’un problème où des valeurs plus élevées étaient affichées comme option Ultimate (Or) malgré le fait que les statistiques de Temps de recharge des compétences et Coût des compétences du Réacteur soient préférables avec des valeurs plus faibles.

Correction d’un problème où des valeurs plus faibles étaient affichées comme option Ultimate (Or) malgré le fait que la statistique de Vitesse de changement d’arme soit préférable avec des valeurs plus élevées.

(5) Maps et missions

Correction d’un problème où l’ « ‘Amorphous Material Pattern: 118’ » et le « Shape Stabilizer Form 8 » ne pouvaient pas être drop à « Frozen Valley: Vulgus Strategic Outpost » dans la Forteresse (Difficile).

Correction d’un problème où les Vulgus Élites dans les Missions de champ de bataille de la « Upper Hatchery » à White-night Gulch ne droppaient pas de récompenses.

Correction d’un problème où le spawn des monstres était interrompu à certains Postes stratégiques Vulgus.

(6) Donjon instanciés

Correction d’un problème où les matériaux de la boîte de ressources Vespers étaient lâchés par les boîtes de ressources des Opérations d’infiltration de l’Écho des Marais, du Désert d’Agna, de White-night Gulch, d’Hagios et de la Forteresse.

(7) Recherche

Correction d’un problème où les matériaux principaux des Légataires Ultimes étaient affichés incorrectement comme Rares au lieu de l’être en catégorie Ultime.

(8) Divers

[Français] Correction d’un problème où le menu « Aller à l’écran titre » était affiché avec la même phrase que « Quitter le jeu ».

[Français] Correction d’un problème dans l’histoire où « Chimère Ultime » était utilisé pour « Abomination effroyable ».

[Français] Ajout de mots manquants dans l’affichage des probabilités pour le Set 4 du Tier 3 de l’Exécuteur.

“Il a été porté à notre attention que la communauté s’inquiète des possibles nerfs pour les builds de munitions infinies de Tamer et Gley. Cette méta est très puissante, mais puisqu’elle est dans le cadre de ce que l’équipe de développement a prévu, il n’y a pas de plans immédiats pour la modifier. De plus, certaines armes sont plus puissantes que celles de Tamer et il existe une variété de builds de personnages qui rivalisent avec les munitions infinies de Gley, alors profitez-en pleinement. Nous attendions avec impatience de voir les Légataires utiliser des builds créatifs pour abattre rapidement de puissants Colosses, nous sommes donc ravis de voir cela en action.

Nous sommes bien conscients que de nombreux Légataires commencent leur farming sérieusement, et diverses discussions ont lieu concernant les taux de drop. Il n’y a pas de système de taux de drop variable dans The First Descendant. Nous utilisons les taux fixes affichés dans le jeu. L’équipe de développement a examiné les taux d’acquisition sur tous les serveurs et a confirmé qu’ils sont conformes aux taux affichés. Nous travaillons actuellement sur diverses mesures pour garantir que la communauté puisse faire confiance à l’équipe de développement, telles que la divulgation des quantités d’objets lâchés pour chaque contenu. Nous préparons également des moyens d’améliorer l’expérience de farming. The First Descendant continuera à communiquer de manière transparente et honnête.”

Source : Blog officiel de The First Descendant

