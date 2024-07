Comment réinitialiser le niveau d’un personnage dans The First Descendant

The First Descendant propose de nombreux personnages puissants à débloquer, mais atteindre le niveau maximum ne signifie pas forcément la fin de votre aventure avec votre Légataire, car vous pouvez réinitialiser son rang pour recommencer la progression.

Ce système fonctionne de manière similaire à la fonctionnalité Prestige dans Call of Duty, à la différence que vous conservez toutes vos armes et compétences. Mais, si vous voulez obtenir le meilleur build sur un personnage et débloquer son potentiel maximal, c’est absolument indispensable.

Voici donc comment réinitialiser votre personnage au niveau 1 dans The First Descendant.

Vous devrez utiliser un Catalyseur de Cristallisation sur n’importe quel Emplacement de Module pour activer le Prestige dans The First Descendant. Cependant, cette option n’est disponible qu’une fois que vous avez atteint le Niveau de Maîtrise 7.

Faire cela réinitialisera le niveau du Légataire au Rang 1, mais en contrepartie, cela réduira de moitié le coût en capacité de tous les Modules qui relèvent de votre Type d’Emplacement de Module choisi.

Voici un guide étape par étape :

Ouvrez le menu principal. Sélectionnez l’onglet « Inventaire ». Cliquez sur « Module de Légataire ». Sélectionnez « Paramètres supplémentaires du module ». Cliquez sur « Attribuer le type de châsse du module ». Choisissez l’emplacement que vous souhaitez améliorer et le type que vous voulez lui attribuer. Terminez en sélectionnant « Appliquer le type de châsse » pour utiliser votre Catalyseur de Cristallisation.

Nexon Games Réinitialiser votre rang est vital si vous voulez améliorer votre build.

Une fois cela fait, la capacité utilisée par tout Module dans cet emplacement correspondant au type que vous avez sélectionné à l’étape six sera réduite de moitié. Cela est indiqué par le symbole visible au centre de l’Emplacement de Module.

Il est important de noter que cela peut également être fait sur vos armes, réduisant de nouveau la capacité de certains Modules mais réinitialisant le rang de l’arme au début.

L’avantage est que vous pourrez améliorer vos modules pour augmenter considérablement les bonus qu’ils offrent. Une fois que vous aurez utilisé un Catalyseur de Cristallisation sur plusieurs Emplacements du même personnage, vous découvrirez que vous pourrez réaliser des builds incroyablement puissants qui seraient autrement impossibles en raison de la limite de capacité.

Vous pouvez obtenir un Catalyseur de Cristallisation en le recherchant auprès d’Anaïs ou en le recevant comme une récompense aléatoire. Cependant, les chances d’en obtenir en tant que butin sont très faibles, nous vous recommandons donc d’opter pour la recherche afin de garantir l’obtention de cet objet essentiel.

Pour le rechercher, trouvez Anaïs à Albion et allez dans la section Matériaux d’Amélioration du menu, où vous aurez besoin des éléments suivants :

187 500 Or

8x Résidu d’Énergie Trouble

22x Biogel Macromoléculaire

8x Résidu d’Énergies Mélangées

18x Circuit Neuronal Avancé

Schéma de Catalyseur de Cristallisation

Nexon Games Vous pouvez rechercher cet objet en allant voir Anaïs.

Heureusement, toutes ces ressources peuvent être farm assez facilement, car elles nécessitent principalement de vaincre des ennemis spécifiques dans certaines zones. D’après le menu de demande de recherche en jeu, il faudra environ sept heures trente pour obtenir tous les matériaux nécessaires pour en fabriquer un.

Bien sûr, le Prestige et la réinitialisation du rang d’un personnage sont complètement optionnels, ils sont uniquement recommandés si vous souhaitez optimiser pleinement votre build.

Vous souhaitez optimiser vos chances de réussites dans The First Descendant ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.