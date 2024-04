Quelle est la durée de No Rest for the Wicked ? Temps de l’accès anticipé

No Rest for the Wicked, le nouveau ARPG de Moon Studios, est lancé en accès anticipé pour le plaisir de tous les fans. Mais combien de temps faut-il pour le terminer ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les développeurs de No Rest for the Wicked de chez Moon Studios ont indiqué que chaque niveau dans le jeu a une conception dense, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer autant qu’ils le peuvent et de trouver beaucoup de butins intéressants et d’ennemis à vaincre.

Ainsi, selon votre manière de jouer, votre temps de jeu pourrait être très différent. Voici donc combien de temps vous pouvez vous attendre à passer sur No Rest for the Wicked.

Combien de temps dure l’accès anticipé de No Rest for the Wicked ?

Actuellement, il faut compter environ 15 à 25 heures pour terminer No Rest for the Wicked en accès anticipé.

Ce chiffre est susceptible de changer au fil du temps à mesure que les développeurs ajoutent plus de contenu. Toutefois pour le moment, un premier parcours vous occupera facilement pendant plus de 15 heures, surtout si vous explorez toutes les zones. C’est en tout cas ce que révèle Gennadiy Korol, co-fondateur de Moon Studios.

Les développeurs de No Rest for the Wicked ont confirmé que le jeu a également été conçu pour être hautement rejouable avec un système de classes souples qui vous permet de jouer à votre manière.

L’accès anticipé commencera également avec plus de 100 armes, ce qui laisse la possibilité aux joueurs d’essayer de nouvelles configurations différentes dans de nouvelles parties, ajoutant encore plus de temps que vous pouvez investir dans le jeu.

Il est également important de garder à l’esprit que No Rest for the Wicked s’inspire des jeux à la manière de Souls. Ainsi, selon la difficulté que vous trouvez au jeu, cela peut ajouter un temps significatif à votre parcours.

No Rest for the Wicked propose aussi beaucoup de contenus annexes, comme le système méta de la ville qui vous permet de créer des relations et d’investir vos ressources dans la construction de l’infrastructure de Sacrament. Korol a également confirmé que le Logement, la Pêche et l’Artisanat feront tous partie de ce système dès le premier jour.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la durée nécessaire pour terminer No Rest for the Wicked.