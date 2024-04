Accès anticipé à No Rest for the Wicked : date, comment y jouer…

No Rest for the Wicked est le tout dernier jeu de Moon Studios et s’apprête à être lancé en accès anticipé très bientôt. Alors, comment jouer à ce titre en accès anticipé ?

No Rest for the Wicked est un titre tout nouveau de Moon Studios, les développeurs derrière les jeux Ori. Ce nouveau titre est un RPG d’action, combiné à des mécaniques de type soulslike, et sa sortie est prévue pour le 18 avril.

Le jeu sera uniquement disponible sur Steam pendant cette phase, ce qui signifie que les joueurs sur console ne pourront pas y accéder pendant l’accès anticipé.

Alors, comment jouer à No Rest for the Wicked en accès anticipé ?

L’accès anticipé à No Rest for the Wicked est programmé pour le 18 avril 2024, comme mentionné par les développeurs. Cependant, l’heure n’a pas encore été révélée, et plus d’informations à ce sujet devraient être disponibles dans les prochains jours.

La durée de cet accès anticipé n’a à ce jour pas été précisée.

Pour accéder à l’accès anticipé de No Rest for the Wicked, vous devez acheter le jeu sur Steam. Voici comment faire :

Lancez Steam depuis le bureau ou accédez-y via votre navigateur. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre compte, faites-le. Une fois connecté à votre compte, tapez « No Rest for the Wicked » dans la barre de recherche. Vous aurez probablement deux options : La première est le jeu de Moon Studios. C’est cette option que vous devez sélectionner.

La seconde option est un bundle de deux jeux, mais il ne s’agit pas du jeu No Rest for the Wicked de Moon Studios. Sur la page qui s’ouvre, vous verrez une option « Acheter maintenant » et le prix indiqué. Cliquez sur cette option et suivez les instructions à l’écran pour compléter votre achat.

Cependant, notez que le jeu n’est pas disponible à l’achat à ce stade. Vous pouvez quand même l’ajouter à votre liste de souhaits en visitant la page sur Steam.

Une fois que vous aurez acheté No Rest for the Wicked sur Steam, vous pourrez simplement cliquer sur le bouton « Jouer » et ainsi accéder à l’accès anticipé du jeu.

En attendant, pour ne rien rater de l’actualité de No rest for the Wicked, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.