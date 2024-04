No Rest for the Wicked : date de sortie, gameplay, plateformes,…

No Rest for the Wicked est un futur titre RPG d’action développé par Moon Studios. Voici tout ce que nous savons à son sujet : date de sortie, plateformes, et plus encore.

Suite au succès de Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios se lance désormais dans le monde des jeux RPG d’action avec leur titre No Rest for the Wicked.

Le jeu est prévu pour une sortie en accès anticipé à la mi-avril avec une sortie complète attendue au cours de l’année 2024.

Voici donc un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur No Rest for the Wicked, comme sa date de sortie et les plateformes sur lesquelles il sera disponible.

Moon Studios

L’accès anticipé de No Rest for the Wicked sera lancé le 18 avril 2024 sur Steam, selon les informations révélées par Moon Studios.

Le jeu est au prix de 39,99€ mais sera disponible pour 35,99€ pendant les deux premières semaines. Quelques streamers populaires se verront également fournir des liens d’affiliation, donc si vous achetez le jeu via ces liens, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire et ne devrez payer que 31,99€ pour le jeu.

Moon Studios a précisé que les joueurs qui achètent No Rest for the Wicked pendant l’accès anticipé n’auront pas à payer d’argent supplémentaire pour accéder à la version complète du jeu plus tard lors de sa sortie.

Plateformes pour No Rest for the Wicked

En plus de Steam (PC), No Rest for the Wicked sera disponible sur consoles, comme confirmé par Moon Studios. Cependant, les développeurs n’ont pas encore mentionné de date de sortie en accès anticipé pour Xbox ou PlayStation.

On peut supposer que le jeu arrivera sur consoles une fois que les développeurs auront sorti la version complète du jeu. No Rest for the Wicked sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X.

No Rest for the Wicked aura-t-il un mode multijoueur ?

Non, No Rest for the Wicked n’aura pas de mode multijoueur lors de son lancement en accès anticipé, d’après la page Steam du jeu.

La version complète du jeu comportera un mode PvP multijoueur et un mode coopératif multijoueur pour 4 personnes.

Contenu de l’accès anticipé de No Rest for the Wicked

L’accès anticipé de No Rest for the Wicked inclura :

Un premier chapitre de la campagne narrative riche en contenu

Des quêtes supplémentaires qui permettent d’en apprendre davantage sur l’univers et ses habitants

Des combats de boss intenses contre des créatures contaminées par la peste

De nombreuses armes, armures, compétences et options d’artisanat

De l’équipement pouvant être amélioré, enchanté ou serti de runes et de gemmes pour créer votre build idéal

L’achat et l’aménagement d’une maison

Des primes et défis quotidiens et hebdomadaires

Un donjon rejouable : les Épreuves des Cérimes

Gameplay & histoire de No Rest for the Wicked

Nous sommes en l’an 841. Le souverain a rendu son dernier souffle. Les échos du retour d’une effroyable épidémie, surnommée la Pestilence, résonnent.

Dans la peau d’un Cérime, appartenant à une confrérie ancestrale dédiée à l’extermination de cette menace, votre expertise est requise pour vérifier ces bruits inquiétants. Ainsi, vous prenez place à bord d’un navire de commerce, mettant le cap sur l’isolée île de Sacra.

Le jeu suit une perspective de haut en bas, et comme la plupart des RPG, il dispose également d’un créateur de personnage. Le combat est inspiré par les jeux soul-slike, et les joueurs pourront esquiver et parer les attaques de l’ennemi au coût de l’endurance.

Trailer de No Rest for the Wicked

Moon Studios n’a publié qu’une seule bande-annonce pour No Rest for the Wicked jusqu’à présent. Cette bande-annonce parvient à présenter certains des personnages importants de l’histoire ainsi que quelques uns des monstres que vous rencontrerez en explorant l’île de Sacra.

Voilà qui résume les informations actuelles disponibles sur No Rest for the Wicked. Restez à l’affût, car nous enrichirons cet article de nouvelles informations dès leurs annonces officielles.

