No Rest for the Wicked : Comment acheter des maisons

Vous voulez posséder une maison et avoir accès à un lieu de repos rien qu’à vous dans No Rest for the Wicked ? Voici comment vous pouvez obtenir votre propre maison dans le jeu.

L’artisanat et le repos sont des aspects majeurs de No Rest for the Wicked, car vous devez être en condition optimale avant de partir affronter des ennemis redoutables sur l’île de Sacra, donc acquérir une maison est fortement recommandé quand vous arrivez à Sacrement.

Voici donc comment vous pouvez acheter une maison dans No Rest for the Wicked.

Pour débloquer les maisons dans No Rest for the Wicked, vous devrez compléter la quête Rats et Pillards en battant le Général Darak dans les Clairières d’Orban. Une fois que vous aurez éliminé cette quête de votre chemin, vous serez enfin en capacité d’acheter des maisons dans le jeu.

Rats et Pillards est une quête relativement facile si vous vous êtes habitué au système de combat du jeu. Il peut être un peu complexe de trouver Darak, dans les égouts des Clairières d’Orban, mais le battre ne devrait pas être si difficile à ce stade de No Rest for the Wicked.

Après avoir vaincu Darak dans No Rest for the Wicked, dirigez-vous vers une des propriétés disponibles à Sacrement, reconnaissables à leur panneau frontal, et interagissez avec afin de procéder à l’achat. Les icônes de ces propriétés sont également visibles sur votre carte.

À l’heure actuelle, il y a trois propriétés achetables dans le jeu :

Le Manoir : 30 Pièces d’Argent

: 30 Pièces d’Argent Le Perchoir : 20 Pièces d’Argent

: 20 Pièces d’Argent La Maisonnette : 25 Pièces d’Argent

Le Manoir est le plus proche du point de voyage rapide dans cette zone et aussi le plus cher des trois dans No Rest for the Wicked. Cependant, comme ce n’est pas une activité limitée dans le temps, vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour rassembler les fonds avant de faire l’achat.

Est-il intéressant d’acheter une maison dans No Rest for the Wicked ?

Oui, acheter une maison vaut vraiment la peine, et est vivement recommandé pour améliorer l’expérience RPG dans No Rest for the Wicked. Acheter une maison vous accorde non seulement un espace pour vous reposer quand vous le souhaitez, mais offre également un stockage et répond à tous vos besoins en matière d’artisanat.

Vous pouvez interagir avec Danos et Whittacker, les deux vendeurs qui vous aideront à personnaliser votre nouvelle maison et a obtenir tout ce dont vous avez besoin pour en faire votre domicile idéal.

Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir sur les maisons dans No Rest for the Wicked.

Pour plus d’informations sur le jeu, consultez nos autres guides No Rest for the Wicked ainsi que la rubrique Jeux vidéo de notre site pour plus d’actualité.