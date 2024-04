No Rest for the Wicked : les meilleures stats à améliorer

L’amélioration de votre personnage dans No Rest for the Wicked peut s’avérer une tâche difficile lorsque vous n’êtes pas sûr de comment attrribuer vos points. Voici tout ce que vous devez savoir sur chaque attribut et la meilleure façon de les améliorer.

No Rest for the Wicked vous permet de personnaliser la façon dont vous voulez jouer votre personnage en choisissant les attributs que vous améliorez au fur et à mesure. En conjonction avec les armes, c’est un système de classe souple qui vous offre un peu plus de liberté que le RPG moyen.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela signifie que choisir comment améliorer vos attributs lorsque vous recevez vos points peut être un peu difficile. Voici donc tous les attributs expliqués et comment vous devriez envisager d’améliorer votre personnage.

Les meilleures statistiques à améliorer dans No Rest for the Wicked

Au début de No Rest for Wicked, il est préférable de placer vos points d’attribut dans la Santé, l’Endurance et la Concentration.

Le début de No Rest for the Wicked vous permet de vous familiariser avec différentes armes et le système de combat. Votre objectif principal est d’atteindre Sacrament, et bien que vous ayez beaucoup d’espace à explorer, il peut falloir du temps pour s’habituer aux ennemis et aux combats en chemin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour cette raison, il est préférable d’investir vos points d’attribut dans des statistiques telles que la Santé, l’Endurance et la Concentration. Ces trois attributs vous aident à survivre un peu plus longtemps :

La Santé vous permet de subir plus de dégats .

. L’Endurance vous permet d’utiliser vos attaques et esquives plus souvent .

. La Concentration vous permet d’utiliser vos attaques de Rune plus souvent.

La Santé et l’Endurance sont peut-être les statistiques les plus importantes des trois, mais toutes vous donneront un avantage au combat afin que vous puissiez vous y habituer plus facilement.

Un quatrième attribut à considérer pour l’amélioration est la Charge Équipée. Cela détermine combien vous pouvez porter avant de devenir surchargé, mais c’est aussi une statistique importante à considérer si vous voulez jouer un personnage lourd. Donc, gardez un œil dessus pour le moment, mais ne vous en préoccupez pas trop pour l’instant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Moon Studios Menu des statistiques dans No Rest for the Wicked

Les meilleures statistiques à améliorer en milieu et fin de jeu

Une fois que vous avez atteint Sacrament, avec un équipement et des statistiques meilleures, il sera temps de commencer à penser aux autres attributs que vous pouvez améliorer.

C’est là que vous prendrez le contrôle total de votre personnage, car les statistiques que vous décidez d’améliorer auront un impact direct sur le type d’armes que vous pouvez utiliser efficacement. Une fois que vous avez atteint ce point, vous devriez avoir une assez bonne idée de la façon dont vous voulez jouer le reste du jeu.

La Force, l’Intelligence, la Foi et la Dextérité vous permettent de faire plus de dégâts avec des armes qui ont ces statistiques qui leur sont propres. Tout dépend donc de vos armes préférées et du style de jeu que vous préférez.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est particulièrement là que la Charge Équipée entrera en jeu, car elle joue un grand rôle dans le type de personnage que vous jouez.

Plus vous portez de poids, plus vous risquez d’entrer dans une posture lourde qui ralentira votre esquive, mais vous obtiendrez aussi une attaque de poussée. Plus votre charge est légère, plus votre esquive sera rapide.

Tous les attributs de No Rest for the Wicked expliqués

No Rest for the Wicked a huit attributs différents que vous pouvez améliorer en utilisant les points que vous obtenez en améliorant votre personnage.

Voici toutes les statistiques expliquées :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Santé : Augmente vos points de vie maximum.

: Augmente vos points de vie maximum. Endurance : Augmente votre jauge d’endurance pour que vous ayez une plus grande réserve pour esquiver, parer, bloquer et attaquer.

: Augmente votre jauge d’endurance pour que vous ayez une plus grande réserve pour esquiver, parer, bloquer et attaquer. Force : Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur la Force.

: Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur la Force. Dextérité : Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur la Dextérité.

: Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur la Dextérité. Intelligence : Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur l’Intelligence.

: Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur l’Intelligence. Foi : Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur la Foi.

: Augmente la quantité de dégâts que vous pouvez infliger aux ennemis avec une arme basée sur la Foi. Concentration : Détermine le nombre de fois que vous pouvez utiliser les attaques de Rune des armes.

: Détermine le nombre de fois que vous pouvez utiliser les attaques de Rune des armes. Charge Équipée : Détermine la quantité de poids équipé que vous pouvez porter jusqu’à être surchargé. Chaque point que vous mettez dans la Charge Équipée vous donnera 10 points de poids supplémentaires à porter.

Pour améliorer vos stats, vous pouvez naviguer dans le menu des statistiques en appuyant sur Tab sur PC et en sélectionnant le menu déroulant des statistiques. Une fois sur la page, cliquez sur les flèches à côté de l’attribut choisi pour ajouter des points à celui-ci.

Voilà c tout ce qu’il faut savoir sur l’amélioration des statistiques dans No Rest for the Wicked. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez nos autres guides No Rest for the Wicked ainsi que la rubrique Jeux vidéo de notre site pour plus d’actualité.

L’article continue après la publicité